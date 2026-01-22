En servitris/servitör på helger
Restaurang AB Ante / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang AB Ante i Göteborg
Restaurang Torgkrogen på Kortedala Torg är en familjedriven verksamhet som har funnits i 30 år. Idag är det andra generationen vid rodret och vi är ett gott team med 9 anställda. Vi har öppet alla dagar i veckan med både lunch och a la carte servering.
Vi söker en servitris/servitör för helger. Arbetet gäller fredagar, lördagar och söndagar. Vi ser att du är ansvarsfull, självgående och alltid har både humör och service på topp. Vi söker dig som har erfarenhet och kunskap från liknande arbeten för att kunna ge service på ett tryggt, vant och personligt sätt. För arbetsuppgifternas skull behöver du ha god fysik och tempo i fingrarna.
Tjänsten kräver visst skinn på näsan, en stark självkänsla och god multi-taskingförmåga där du inte stressar upp dig lätt. Eftersom det är en familjedriven restaurang kan det vara både högt och lågt. Ibland behöver du rycka in och hjälpa till och få ut ren disk snabbt och bland behöver du få undan uteserveringen innan regnet kommer. Därför är det viktigt att du är självgående och kan se vad som behöver göras innan du blir ombedd. Vissa få tider är man ensam på golvet och vi söker dig som inte har något emot att arbeta själv.
Vi kan erbjuda en hjärtlig arbetsplats, detta tillsammans med fantastiska kollegor och vi hoppas att du vill vara en del utav oss!
START: Omgående (#jobbjustnu)
PLATS: Göteborg
TJÄNST: 1st
OMFATTNING: 50%
KONTAKT & ANSÖKAN: Moi Tu, torgkrogen88@hotmail.com
, vänligen märk rubrik med "Ansökan servitris/servitör"
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Skicka in din ansökan med CV omgående då platserna kan bli tillsatta fort! Vi ser fram emot att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: moisan_tu@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang AB Ante
(org.nr 556084-8110)
Kortedala Torg 6 (visa karta
)
415 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Torg Krogen Rest Ab Ante Jobbnummer
9700060