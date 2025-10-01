En beskrivande titel
2025-10-01
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Postflyget är ett särskilt boende beläget i Torslanda, mitt i Amhults hjärta med närhet till havet. Verksamheten har 54 moderna lägenheter med utsikt över grannskapet.
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider dag, måndag till fredag ink röda dagar
Tillträde enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadspersonalen i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss.
På våra boenden får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende, du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på boendet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt, våra boenden fördelas mellan två sjuksköterskor, parallellt krävs ett fint samarbete, lyhördhet och förståelse för varandras arbetssätt. Ni har även tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Våra värderingar är Omtanke, Engagemang och Kompetens. Delar du dem?
Det här kan vi erbjuda dig
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Anna Severin, Verksamhetschef. anna.severin@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
