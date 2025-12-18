Embeddedutvecklare Till Alten I Linköping
ALTEN i Linköping söker fler embeddedutvecklare som gillar att vara med och utveckla ny teknik. För att trivas i denna roll tror vi att du är en kreativ och ansvarstagande person som värdesätter teamwork. Om du skulle vilja vara en del av en dynamisk miljö där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och likasinnade kollegor, då kan ALTEN vara en bra match för dig!
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN SER VI ATT DU HAR FÖLJANDE ERFARENHET:
M.Sc eller B.Sc. i teknisk fysik, datavetenskap, mekatronik, robotik eller liknande
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av C, C++ eller Python
Intresse av att arbeta med mjukvaruutveckling, maskininlärning, mekatronik och/eller hårdvaruutveckling
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
Vänligen notera: På grund av ledighet kommer rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Urval sker igen från och med den 12 januari 2025. God jul och gott nytt år!
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
