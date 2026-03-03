Embeddedutvecklare Till Afry Örebro
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-03-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
AFRY utvecklar framtidens teknik i spännande projekt inom försvar, fordon och tillverkning. De erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får utvecklas tekniskt i ett inkluderande team som sätter trivsel och personlig utveckling i fokus. Välkommen till en trygg arbetsgivare i framkant!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som Embedded Software Developer hos AFRY får du chansen att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar för olika applikationer och plattformar inom spännande branscher som försvar, energi, telekom, fordon och konsumentprodukter.
Du erbjuds:
AFRY är mån om sina anställda och erbjuder en trygg arbetsmiljö. Du får möjlighet att utvecklas tekniskt i ett inkluderande team som prioriterar trivsel och personlig utveckling, med varierande uppdrag och karriärmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system, arbeta i tvärfunktionella team och vara delaktig i hela utvecklingsprocessen från design till testning i innovativa projekt.
Vi söker dig som
Är erfaren utvecklare inom embedded, där du tidigare arbetat i projekt med hårdvarunära mjukvaruutveckling i C/C++, Python och Linux som inbyggt operativsystem
Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i försvars- eller fordonsindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Det som verkligen avgör om du kommer att trivas hos AFRY är din personlighet. Som konsult är det viktigt att du uppskattar variation och har förmågan att snabbt anpassa dig till olika projekt och människor. Vi tror att du är en nätverkare som gillar att skapa relationer, både internt och med kunder. Du är nyfiken, lösningsorienterad och uppskattar utmaningen i att arbeta med olika typer av uppdrag.
Övrig info:
Start: Omgående enligt överenskommelse
Placering: I Örebro med omnejd, inklusiva Karlskoga och Arboga
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6FULYE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Jobbnummer
9773958