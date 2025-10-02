Embeddedutvecklare Till Afry I Västerås
Afry AB / Civilingenjörsjobb / Västerås Visa alla civilingenjörsjobb i Västerås
2025-10-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Knivsta
, Avesta
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future.Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning av jobbet
Just nu växer vårt affärsområde Product & Software Engineering, och vi söker dig som har ett stort intresse för programmering och erfarenhet av utveckling av inbyggda system. Vi arbetar i tvärfunktionella utvecklingsteam där ständig förbättring, innovation och kunskapsdelning är en självklar del av vardagen.
I rollen som Embeddedutvecklare utvecklar du högkvalitativ mjukvara som möter våra kunders behov. Som heltidsanställd hos AFRY får du möjlighet att antingen arbeta i vår interna projektleveransorganisation eller direkt hos någon av våra kunder. Våra kunder finns inom flera olika branscher - allt från MedTech (FoU), Telekom och rymdindustri till maskin- och utrustningstillverkning, försvar, fordonsindustri och konsumentprodukter.
Start: Enligt överenskommelse
Placering: VästeråsKvalifikationer
Som konsult på AFRY arbetar du antingen i våra egna projekt eller ute hos kund. För att trivas i rollen behöver du vara en lagspelare som är kommunikativ och gillar att samarbeta. Vi värdesätter också att du är nyfiken, vill utvecklas och inte tvekar inför nya utmaningar - att du trivs i en miljö där du får använda din programmeringskunskap för att lösa komplexa problem!
Krav för rollen:
Civil- eller högskoleingenjör inom Elektroteknik, Datateknik eller liknande
Mycket god förståelse och erfarenhet av inbyggda system (minst 5 år)
Erfarenhet av mjukvaruutveckling för embedded/drivrutinsutveckling
Erfarenhet av realtidsoperativsystem för embedded
Kunskap inom embedded CPU-arkitektur
Programmering i C/C++/C#
Python
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
MATLAB/Simulink
FPGA/VHDL
Intresse för praktiskt labbarbete med utrustning
Ytterligare information
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom utvecklingsplaner, kurser och certifieringar. Vi arbetar aktivt för mångfald och tror på att olika erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - kanske är det för att vi satsar på våra medarbetare lika mycket som på våra kunder?Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 31 oktober 2025, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta mig:
Tommy Klevin tommy.klevin@afry.com
+46 70 542 95 64
Join us in Making Future.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12979D". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9538202