Embeddedutvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-09-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Höör
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en embeddedutvecklare som behärskar Go och Linuxmiljöer för att arbeta med smarta IoT-lösningar. I denna roll kommer du att utveckla backend för kontrollenheter och molntjänster, vidareutveckla befintliga system för nya användningsområden, samt arbeta nära hårdvaran med exempelvis debugging, loggning och flashning.
Huvudsakligen kommer du att använda Go, men även Rust och C kan bli aktuellt i vissa projekt. Du kommer också att arbeta i Windowsmiljöer när det krävs. Det är en hybridroll med närvaro på kontoret fyra dagar i veckan.
Vi söker dig som trivs i en miljö där nyfikenhet och flexibilitet värdesätts. Du har lätt för att ta till dig ny teknik och kan snabbt förstå komplexa system. Vi värdesätter lösningsorienterade, kommunikativa och samarbetsinriktade personer.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Utveckla backend för kontrollenheter och molntjänster.
Vidareutveckla befintliga system för nya användningsområden.
Arbeta nära hårdvaran med debugging, loggning och flashning.
Använda och utveckla system i Linuxmiljö och IoT-relaterade system.
Arbeta med Go och ibland C/Rust i utvecklingsprojekt.
Delta i arbetet med flashning och logghantering.Kvalifikationer
Obligatoriska kvalifikationer
God vana att arbeta i Linuxmiljöer.
Mycket goda språkkunskaper i svenska eller engelska.
Gedigen erfarenhet av utveckling i Go.
Meriterande
Kunskaper i C.
Grundläggande förståelse för Rust.
Erfarenhet av Linux Yocto och arbete med IoT-enheter.
Erfarenhet av hårdvarunära utveckling, debugging, flashning och logghantering.
Start/Längd
Start: 2025-10-13
Slutdatum: 2026-10-31
Plats
Lund (SE), hybrid (fyra dagar i veckan på kontoret)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
227 38 LUND Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9532103