Embedded-utvecklare
2025-12-15
Är du en tekniskt driven embeddedutvecklare som vill arbeta med robusta lösningar inom försvars- och telekombranschen? Letar du efter en roll där C eller C++ är dina främsta verktyg, och där du får vara nära tekniken? Då är Knowit Connectivity rätt plats för dig.
Vi är ett växande specialistteam som brinner för systemnära utveckling, och trots att konsult- och R&D-marknaden varit utmanande en tid, ser vi en tydlig uppgång just nu. Med flera projekt i startgroparna under hösten söker vi nu fler skarpa kollegor.
Din roll hos ossI rollen som embeddedutvecklare kommer du att arbeta i teknikintensiva projekt där krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet är höga. Projekten varierar i längd och form - vissa är inhouse hos oss, andra ute hos kund, och många i hybridformat. Det gemensamma? Du jobbar aldrig ensam - vi är ett lag även när vi är utspridda.
Du kommer arbeta med:
Programmering i C eller C++ - på hårdvarunära nivå eller i komplexa realtidssystem
Lågnivåutveckling, t.ex. drivrutiner, protokollstackar eller bootloaderlogik
Inbyggda system med RTOS, embedded Linux eller bare-metal
Kommunikation via t.ex. UART, CAN, SPI, Ethernet, I2C
Automatisering och scripting i Python
Testning på enhets-, integrations- och/eller systemnivå
Vi söker dig som: Har stark kompetens i C eller C++ för inbyggda system
Förstår realtidskrav och systemnära utveckling
Har erfarenhet av hårdvarunära arbete eller intresse att fördjupa dig inom det
Är nyfiken, driven och gillar att samarbeta i teknikfokuserade miljöer
Har erfarenhet från - eller intresse för - försvar, telekom eller fordon
Meriterande om du har erfarenhet av:
Säkerhetskritiska miljöer (t.ex. ISO 21434, A-SPICE, DO-178C)
Kravhantering, spårbar utveckling eller arbete i reglerade branscher
Agila metoder som Scrum och Kanban
Testning med HIL, VIL eller MIL
End-to-end ansvar i utvecklingscykeln
Varför Knowit Connectivity?
Vi är ett företag med stark teknisk förankring, lång erfarenhet i branschen och fokus på hållbar utveckling - både vad gäller människor och teknik. Även om marknaden varit skakig det senaste året, märker vi nu av ökad efterfrågan inom både försvar och telekom.
Flera nya projekt är på väg in, och vi bygger långsiktigt. Vi tror på samarbete, kunskapsdelning och på att ge våra medarbetare möjligheten att växa - även i tuffare tider.
Låter det intressant?Skicka in din ansökan eller hör av dig direkt så berättar vi mer - vi hanterar ansökningar löpande.
Kontaktperson: David Blaag Nilsson david.blaag-nilsson@knowit.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
