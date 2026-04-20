Embedded Verification Engineer
Avaron AB / Datajobb / Göteborg
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en miljö där kvaliteten i mjukvara för komplexa embedded-system är helt avgörande. Uppdraget har ett tydligt fokus på kravhantering, verifiering och struktur i utvecklingsarbetet. Här får du arbeta nära både teknik och process, med målet att skapa robust mjukvara och en effektivare väg från krav till verifierad lösning.
Du blir en viktig del i att strukturera mjukvarukrav, stärka kvalitetssäkringen och bidra till förbättrade arbetssätt inom utvecklingen. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka både produktkvalitet och hur utvecklingsarbetet bedrivs i praktiken.
ArbetsuppgifterDu tar fram, strukturerar och vidareutvecklar mjukvarukrav, även på högre systemnivå.
Du arbetar i kravhanteringsverktyg för att skapa tydlighet, spårbarhet och kvalitet i kravbilden.
Du granskar och vidareutvecklar unit tester för att stärka kvaliteten i mjukvaran.
Du bidrar till automatisering och utvecklar pipelines för mjukvarugenerering och tidig verifiering.
Du samarbetar tätt med andra utvecklare i arbetet med komplexa embedded-system.
Du är med och förbättrar utvecklingsprocesser och arbetssätt kopplade till krav och verifiering.
KravCirka 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Erfarenhet av arbete med mjukvarukrav och kravstrukturering
Erfarenhet av unit testing
Erfarenhet av programmering, inklusive arbete med automation/pipelines
Erfarenhet av embedded systems
MeriterandeErfarenhet av System Weaver
Erfarenhet av Matlab/Simulink
Erfarenhet av verifiering på låg nivå
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7600331-1955397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
411 03 GÖTEBORG
