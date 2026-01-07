Embedded utvecklare
2026-01-07
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Embedded utvecklare på uppdrag av vår klient.
Rollen som mjukvaruutvecklareTillsammans i ett team kommer du arbeta varierat med inbyggda system, primärt med att implementera funktioner i C eller C++, systemering, felsökning och verifiera systemen.Man jobbar mycket tvärfunktionellt tillsammans med elektronikutvecklare, testare, applikationsingenjörer. Utöver arbete med utveckling av våra system räknar vi med att du också vill bidra med förbättringar av vårt arbetssätt. 100% on location.Svara in med en tydlig lista i punktform på HUR konsulten uppfyller kraven+meriternande, samt i vilket tidigare uppdrag.KRAV:*En civilingenjörsexamen inom data/elektronik eller motsvarande högskoleingenjörsexamen.*Har >8 års erfarenhet av C/C++ och vill fortsätta utvecklas inom området.*Har goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kundkontakter förekommer på båda språken.*Du skall kunna felsöka och testa både på hård- och mjukvarunivå.*Kan göra egna mätningar och enklare felsökning på kortnivå med mätinstrument.*Förståelse för mjukvarudrivna hårdvarukrav. Kunskap om Linux och SW applikationer i Linuxbaserade system*100% on locationMeriterande:*Har kunskap om realtidsoperativsystem.*Erfarenheter av GIT och DevOps*Erfarenhet av IAR Embedded Workbench eller Eclipse project tool.*Kunskap om radiokommunikation
Personlighet:*Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och tar ansvar för dina uppgifter.*Har ett starkt teknikintresse och ständigt vill lära dig mer.*God pedagogisk förmåga för att kunna förmedla dina lösningar och kunskap.*Du är öppen och ärlig mot medarbetare och våra kunder samt att du litar på andras förmåga och respekterar tagna beslut.*Proaktiv och tar ansvar för tilldelade uppgifter*Utåtriktad och söker svar inom organisationen*Samarbete med teammedlemmar*Vi ser att du är strukturerad, gillar att jobba i team.Uppdraget kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För Uppdraget där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Uppdraget kan också innefatta resor till våra underleverantörer samt kunder både inom och utanför Sveriges gränser.
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-02-01 - 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
