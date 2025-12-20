Embedded software developer
Vill du arbeta nära hårdvara och bidra till lösningar som används i samhällsviktig infrastruktur? Då kan detta vara rollen för dig, där du får möjlighet att arbeta inom transport- och infrastruktursektorn och forma framtidens hållbara transporter genom att utveckla nästa generations kontrollsystem!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Embedded software Developer kommer du att arbeta med utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system inom transport & infrastruktur sektorn. Du kommer att arbeta nära kollegor i flera discipliner och vara delaktig i hela utvecklingskedjan, från analys och design till test, integration och felsökning. Arbetet sker i en processdriven miljö med fokus på teknisk analys, felsökning och hög kvalitetsstandard i allt som skapas.
Du erbjuds
• En stabil roll i en bransch med långsiktiga behov och tydlig samhällsnytta
• Möjlighet att växa in i rollen och utvecklas både yrkesmässigt och personligt inom en spännande bransch
• Kompetenta och stöttande kollegor och en kultur som främjar innovation och utveckling
• Utrymme att påverka både teknikval och arbetssätt
Dina arbetsuppgifter
• Utföra teknisk analys av problem och nya funktioner
• Designa, implementera och integrera mjukvarufunktionalitet
• Utföra underhåll och buggrättning
• Arbeta med kravställning
• Genomföra rotorsaks- och säkerhetsanalyser
• Utveckla säkerhetskritiska inbyggda system
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom Datavetenskap, Elektroteknik, Teknisk fysik /matematik eller likvärdigt
• Har goda kunskaper inom C-programmering från studier/hobbyprojekt eller arbete
• Har god kunskap god kunskap om Linux-baserade system från studier/hobbyprojekt eller arbete
• Erfarenhet av versionshanteringsverktyg som Git, GitLab eller Jenkins
• Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av C++-programmering
• Tidigare erfarenhet av ERTMS-standarder
• Tidigare erfarenhet av CENELEC-standarder
• Tidigare erfarenhet av programmering i PHP och Python
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
