Embedded/C-utvecklare - Göteborg

Embedded/C-utvecklare - Inbyggda system och trådlös kommunikation
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Embedded/C-utvecklare för ett uppdrag på plats i Göteborg. Rollen innebär arbete med utveckling av inbyggda system på mikrokontrollerplattformar, med fokus på firmwareutveckling, hårdvarunära programmering och trådlös kommunikation.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla firmware i C och C++ för mikrokontrollerbaserade system.
Arbeta med trådlösa kommunikationslösningar inom Sub-GHz och industriella applikationer.
Delta i design och implementation av RF-kommunikation och lågströmskonstruktioner.
Samarbeta med hårdvaruingenjörer kring integration och test av systemkomponenter.
Medverka i felsökning, optimering och verifiering av inbyggda system.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av firmwareutveckling och hårdvarunära programmering.
Erfarenhet av utveckling i C och grundläggande kunskaper i C++.
Erfarenhet av inbyggda system baserade på mikrokontrollerplattformar.
Erfarenhet av trådlös kommunikation, särskilt Sub-GHz (433 MHz).
Förståelse för RF-protokoll, signalbehandling och radiomoduler.
Kunskap inom RF-design och lågströmskonstruktion.
Start: 2025-11-01
Längd: Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg (på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
