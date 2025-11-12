Elskåpskonstruktör
2025-11-12
Cenika AB växer och söker nu två elskåpskonstruktörer som brinner för teknik, noggrannhet och kvalitet. Hos oss får du arbeta i ett team där engagemang, ansvar och samarbete är grunden för allt vi gör.
Som elskåpskonstruktör hos Cenika arbetar du med konstruktion och utveckling av elfördelningsutrustningar och lågspänningsställverk - från de mindre elfördelningarna till de stora, komplexa anläggningarna.
Du blir en viktig del av vårt teknikteam, med ansvar för:
Konstruktion i CAD-miljö av elskåp och lågspänningsställverk.
Framtagning och tolkning av elscheman, apparatlayouter och kopplingsunderlag.
Tekniskt stöd och support till kunder, produktion, inköp och försäljning.
Säkerställande av att konstruktioner uppfyller relevanta standarder, som SS-EN 61439-serien.
Hos oss får du kombinera teori och praktik, precision och kreativitet - och du blir en central del i helheten, från ritbord till färdig produkt.Kvalifikationer
Förståelse för elscheman, el- och ställverkskonstruktioner.
Goda kunskaper i elteknik och dokumentation.
Erfarenhet av CAD-verktyg är viktigt, och kunskaper i FastEL AutoRit är mycket meriterande.
Tidigare erfarenhet inom konstruktion av elskåp och/eller LSP-ställverk är en grundläggande förutsättning.
Det viktigaste är att du har viljan, nyfikenheten och engagemanget att växa i rollen - resten lär vi dig gärna.Dina personliga egenskaper
Vi söker personer med rätt inställning, driv och vilja att bidra. För oss är engagemang inte ett modeord - det är det som gör skillnaden varje dag.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för elteknik och konstruktion.
Tar ansvar, ser detaljerna och levererar med stolthet.
Trivs med ordning, struktur och tydlig dokumentation.
Har lätt för att samarbeta och delar med dig av kunskap.
Är nyfiken, vill utvecklas och har viljan att alltid bli lite bättre.
Respekterar punktlighet och vill vara en god kollega som är lätt att komma överens med.
Hos oss är personligheten minst lika viktig som erfarenheten. Vi söker dig som tar jobbet personligt - på det bästa av sätt.
Vi erbjuder
En stabil och långsiktig anställning i ett expansivt företag.
En modern arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
Ett starkt och sammansvetsat team där alla bidrar och bryr sig.
Möjlighet till utveckling och specialisering inom ditt teknikområde.
En kultur där engagemang, noggrannhet och kvalitet alltid går först.
Gott kamratskap och en positiv arbetsmiljö.
Om arbetsgivaren - Cenika AB
Cenika AB är en ledande svensk tillverkare och leverantör av färdigmonterad elektrisk kopplingsutrustning. Våra produkter används inom bygg- och installationsbranschen i allt från bostäder och kontor till industri och offentliga miljöer.
Vi har vår produktionsanläggning i Staffanstorp, där konstruktion, montering och kvalitetssäkring sker under ett och samma tak. Kombinationen av erfarenhet, tekniskt kunnande och ett nära samarbete mellan avdelningarna gör att vi kan leverera lösningar som både är effektiva och hållbara.
Cenika AB ingår i Lifco-koncernen, en internationell industrigrupp med över 200 bolag i mer än 30 länder. Lifco är noterat på Nasdaq Stockholm och bygger på principen om långsiktigt ägande, entreprenörskap och decentraliserat ansvar. Som en del av Lifco står Cenika på en stabil grund, med resurser och trygghet att fortsätta växa - samtidigt som vi behåller vår smidighet, närhet och familjära känsla.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Omfattning
