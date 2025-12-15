Elsäkerhetsansvarig
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en trygg och säker elmiljö för hela kommunen?
Vi söker nu en engagerad eldriftsansvarig som vill ta det formella och praktiska ansvaret för elsäkerhetslagen och se till att våra elanläggningar drivs på ett säkert, kontrollerat och dokumenterat sätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett, alltifrån att utveckla rutiner och följa lagkrav till att samverka med olika verksamheter och vara en viktig kontaktpunkt för både interna och externa aktörer. Tillsammans skapar vi en hållbar och säker elmiljö för våra medarbetare och invånare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Säkerställa att elanläggningar uppfyller krav enligt elsäkerhetslagen och gällande föreskrifter.
* Upprätta, utveckla och implementera rutiner för säker eldrift, inklusive skötsel- och driftinstruktioner.
* Koordinera och samverka med drift, underhåll, projektledning och entreprenörer vid nyinstallationer, ombyggnationer och underhållsarbeten.
* Ansvara för tillståndsgivning, arbetsberedning och säkerhet vid elarbete.
* Följa upp och analysera driftstörningar, genomföra egenkontroller samt beställa besiktningar och revisioner.
* Säkerställa kompetens och utbildning hos personal som arbetar med drift och underhåll av elanläggningar.
* Delta i planering och genomförande av investeringar samt kvalitetssäkra överlämning av eltekniska projekt.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för att alla våra elanläggningar är säkra, dokumenterad och fungerar enligt krav, samt att alla elrelaterade arbeten sker korrekt och med rätt kompetens.
Du kommer att vara placerad på Sektor service med samordningsansvar för hela kommunen.
Tjänsten kan innebära resor mellan olika enheter inom kommunen/regionen och omfattas av en säkerhetsprövning.Kvalifikationer
Utbildningskrav:
* Elteknisk utbildning på gymnasie-, YH, högskolenivå eller kunskaper, erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Genomförd och aktuell ESA-utbildning
Meriterande:
* Auktorisation AL, BAS-U/P,
* Körkort B krävs
Du ska ha god kännedom om:
* Elsäkerhetslagen (2016:732) och tillhörande föreskrifter.
* SS-EN 501101 Drift av elektriska anläggningar.
* Arbetsmiljöverkets föreskrifter relaterade till el (AFS).
* Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
* Förmåga att leda och dokumentera elarbeten.
* Vana att arbeta i dokumentationssystem.
Som person ser vi att du är:
* Strukturerad och noggrann i arbetet.
* Tydlig kommunikatör, både muntligt och skriftligt.
* Hög säkerhetsmedvetenhet.
* Samarbetsvillig och pedagogisk i rollen som stöd till övriga verksamheten.
* Självgående och trygg i beslutsfattande.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
