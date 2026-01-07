Elmontörer till DeltaNordic
2026-01-07
Om kundföretaget
DeltaNordic (HQ) i Örnsköldsvik grundades 1981 och är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Produktionen av kretskortsaggregat (PCBA) och elektroniska enheter är koncentrerad till DeltaNordic i Örnsköldsvik och utförs i ESD-skyddade lokaler. Utbildad, erfaren personal i kombination med modern bearbetningsutrustning garanterar hög kvalitet i produktionsprocessen. Huvudkontoret finns i Övik. DeltaNordic har enheter även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som montör på DeltaNordic kommer du att arbeta praktiskt med montering av tekniska komponenter. Beroende på projekt kan det handla om elektronikmontering, kabeldragning eller olika moment inom automation. Arbetet kräver att du är noggrann och har tålamod, eftersom det ofta handlar om detaljer där kvalitet är viktigt.Profil
Du behöver inte ha jobbat med det här tidigare, vi söker dig som är nyfiken, har ett intresse för teknik och tycker om att arbeta praktiskt. Du är noggrann, gillar att göra klart saker ordentligt och trivs med att samarbeta med andra. För att kunna följa instruktioner och rutiner behöver du förstå svenska.
Har du tidigare testat elektronikmontering eller lödning är det ett plus, likaså om du har lödcertifikat 5115 eller 5117.
Övrig information
Bli en del av Konsultia och arbeta på plats hos vår kund DeltaNordic i Örnsköldsvik. Uppdragen är långsiktiga och tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan!Om tjänsten
• Heltid med arbetstider förlagda till dagtid.
• Goda möjligheter till anställning hos DeltaNordic på sikt.
Har du frågor eller vill veta mer? Välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Linda Wedin på linda@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
