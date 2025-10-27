Elmontörer till BAE Systems Bofors
2025-10-27
Vi söker nu ett flertal elmontörer till vår kund BAE Systems Bofors i Karlskoga!
BAE Systems Bofors växer och letar efter nya kollegor till avdelningen elmontage.
BAE Systems Bofors AB
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har ca 500 anställda, där majoriteten är placerade i Karlskoga. Företaget har ett omfattande samarbete med underleverantörer både i närområdet och i övriga Europa. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Man tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Utföra elektriskt och mekaniskt montage, både nyproduktion och retro.
Montaget innefattar både tillverkning och reparation av kablar och ellådor.
Arbetsuppgifterna sker genom montageinstruktioner och/eller ritningar.
Verifiering av utfört arbete sker genom kontrollinstruktioner.
Arbetsuppgifterna sker enligt uppsatta processer och enligt bifogade underlag.
Seriemontage inklusive kontroll utförs med hjälp av montageinstruktioner och signeras i montageprotokoll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning eller relevant erfarenhet från montage av elektriska komponenter.
Som person har du utpräglad problemlösnings- och analysförmåga såväl som god kommunikationsförmåga, vi ställer höga krav på både samarbetsförmåga och självständigt arbete.
Du ska vara noggrann i ditt arbete och vilja ha ordning och reda runt omkring dig.
För att bli framgångsrik i rollen vill vi även att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Goda kunskaper inom ritningsläsning.
Datavana
Hög kvalitetsmedvetenhet.
Tjänsten är på dagtid med möjlighet till flex.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Sök tjänsten omgående då urval sker löpande.
Rekryteringen görs i samarbete med Uniflex och ansvarig rekryterare är Jonas Lindskog.jonas.lindskog@uniflex.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
BAE Systems Bofors Jobbnummer
9576110