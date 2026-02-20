Elmontör till Saab
Skill Kompetenspartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2026-02-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Arbetsuppgifter
Som montör hos Saab blir du en nyckelperson i produktionen av avancerade missil- och undervattenssystem. Här arbetar du med varierande arbetsuppgifter som främst innefattar sammanbyggnad och slutmontering av hela eller delar av missiler och torpeder.
Som montör inom elektronik och kablage kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara följande;
montering av elektroniska kompententer och kretskort samt slutmontering
tillverkning och installation av kablage
lödning och sammanfogning av elektroniska och mekaniska delar
testning och kvalitetskontroll av färdiga enheter
bidra till förbättringsarbete och effektivisering av produktionsprocesserProfil
Vi söker en erfaren montör med kompetens inom elektroniska komponenter, delsystem och system. För tjänsten krävs minst en gymnasieutbildning inom elektronik eller motsvarande, samt relevant arbetslivserfarenhet. Du är van vid att arbeta efter elektronikritningar och har ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Rollen kräver även kunskaper och intresse för kablagetillverkning och montering, där lödkompetens ses som meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande, flexibel och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Dessutom har du god datorvana och kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I rollen blir du anställd av Skill och utför uppdraget hos Saab i Linköping. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
eller Axel Johansson på axel.johansson@skill.se
.
Låter detta som något för dig, eller vill du veta mer? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272622-1854471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9755772