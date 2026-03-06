Elmarknadsanalytiker
2026-03-06
Vi söker en erfaren elmarknadsanalytiker som vill arbeta med strategiska frågor som bidrar till utvecklingen av Sveriges elsystem. Hos oss får du en central roll i att sätta ramarna för långsiktiga scenarier och bidra till de vägval som stödjer ett effektivt, hållbart och tryggt elsystem.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som elmarknadsanalytiker blir du en del av enheten Systemplanering, som är under uppbyggnad inom avdelningen Systemstrategi.
Enheten får ett samlat ansvar för den långsiktiga planeringen av det nationella elsystemet och leder arbetet med att ta fram strategier för hur elsystemet ska utvecklas för att möta samhällets behov av en samhällsekonomiskt effektiv, hållbar, trygg och konkurrenskraftig elförsörjning. Vi utvecklar metoder för samhällsekonomisk analys och följer upp mål för leveranssäkerhet och planering. I rollen kommer du att bidra till att forma enhetens uppdrag, metoder och arbetssätt.Arbetsuppgifter
Utforma, beskriva och definiera ramverket för scenarier om kraftsystemets framtida utveckling.
Analysera simuleringsresultat för att dra slutsatser om elsystemets utveckling.
Genomföra omvärldsbevakning och analysera trender, styrmedel, teknik- och marknadsutveckling.
Identifiera och analysera övergripande vägval och prioriteringar för elsystemet baserat på riskvärderingar och samhällsekonomiska avvägningar.
Du blir en del av en enhet med seniora strateger, analytiker och utredare som idag består av ett tiotal personer men som förväntas växa ytterligare kommande år. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom enheten samt andra delar av Svenska kraftnät.
Om dig
Skallkrav:
Som person är du strukturerad med en god förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt. Du tar ansvar för att slutföra det du påbörjat och håller utlovade tider. Analytisk förmåga är en styrka hos dig - du förstår och navigerar komplexa frågeställningar utifrån flera perspektiv och långsiktiga mål. Du ser samband, gör välgrundade analyser och har en helhetsförståelse med koppling till den strategiska inriktningen. I samarbeten är du kommunikativ och lösningsorienterad och trivs med att arbeta i grupp för att lösa större uppgifter på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en examen som civilingenjör eller motsvarande inom elkraft, teknisk fysik, energisystem, elektroteknik eller annan relevant inriktning som Svenska kraftnät bedömer lämplig.
Du har även:
• flera års arbetslivserfarenhet där du förvärvat en mycket god förståelse av elmarknaden och elkraftsystem
• god kunskap om elmarknadsmodellering i relevanta verktyg, exempelvis BID3, EMPS eller liknande
• erfarenhet av att arbeta med kvantitativa analyser och att omsätta resultaten i välgrundade slutsatser
• mycket god förmåga, både skriftligt och muntligt på svenska, samt god förmåga på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• att arbeta med elmarknadsmodellering i relevanta verktyg, exempelvis BID3, EMPS eller liknande
• samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar
• elnätsplanering
• att arbeta med affärsmodeller, investerings- och riskanalyser
• att arbeta med den nordiska- och europeiska elmarknaden
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Vid placering i Göteborg förekommer resor till huvudkontoret i Sundbyberg. Resor inom Norden och Europa kan också förekomma.
• Sista ansökningsdag 7 april 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Setterberg, 08 764 25 83, e-post: anna.setterberg@jeffersonwells.se
. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
