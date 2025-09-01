Elkraftsingenjör

TeknikAkademin Norden AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-09-01


Elkraftsingenjör
Plats: Stockholm Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Om ossTeknikademin arbetar med att utveckla och underhålla elnät som möter samhällets behov av trygg och hållbar energiförsörjning.
ArbetsuppgifterSom elkraftsingenjör kommer du att:

Projektera och dimensionera elnät.


Göra beräkningar och ta fram tekniska lösningar.


Upprätta ritningar och tekniska beskrivningar.


Delta i projekt från planering till färdigställande.


Ha kontakt med kunder, myndigheter och entreprenörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Utbildning inom elkraft, elteknik eller motsvarande.


Goda kunskaper i CAD och gärna erfarenhet av beräkningsprogram.


Förmåga att arbeta både självständigt och i team.


B-körkort är meriterande.

Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i en framtidsbransch.


Möjlighet till kompetensutveckling.


Flexibla arbetssätt och varierande arbetsuppgifter.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), http://example.com

Kontakt
Fabian Mellberg
fabian.mellberg@teknikakademin.se
0768759464

Jobbnummer
9485175

