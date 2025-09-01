Elkraftsingenjör
2025-09-01
Elkraftsingenjör
Plats: Stockholm Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Om ossTeknikademin arbetar med att utveckla och underhålla elnät som möter samhällets behov av trygg och hållbar energiförsörjning.
ArbetsuppgifterSom elkraftsingenjör kommer du att:
Projektera och dimensionera elnät.
Göra beräkningar och ta fram tekniska lösningar.
Upprätta ritningar och tekniska beskrivningar.
Delta i projekt från planering till färdigställande.
Ha kontakt med kunder, myndigheter och entreprenörer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning inom elkraft, elteknik eller motsvarande.
Goda kunskaper i CAD och gärna erfarenhet av beräkningsprogram.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i en framtidsbransch.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Flexibla arbetssätt och varierande arbetsuppgifter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), http://example.com Kontakt
Fabian Mellberg fabian.mellberg@teknikakademin.se 0768759464 Jobbnummer
9485175