Elkonstruktör till Configra
Elkonstruktör till Configra

Jobwise AB / Elektronikjobb / Stockholm

2025-10-02
2025-10-02
Elkonstruktör till Configra
Kom och jobba med oss när vi tillsammans:
Implementerar framtidens lösningar inom el, belysning, kommunikation samt service & underhåll. Vi strävar alltid efter att ligga steget före, redo att omfamna ny teknik och de möjligheter som smarta lösningar medför.
Configra samarbetar tätt med våra systerbolag El & Ljusdesign AB och Modern Styrteknik. Som elkonstruktör på Configra har du en viktig roll i vår systerbolags projekt, hela vägen från ritbord till driftsättning. Ditt uppdrag fokuserar på att leda projekteringsarbetet så att det utförs inom avtalade tids-, teknik- och kostnadsramar.
Hos oss blir du del av ett team där samarbete, respekt och stöd är grundläggande. Våra medarbetare delar en passion för teknik och innovation, vilket skapar en inspirerande arbetsmiljö. Vi har roligt på jobbet och firar våra framgångar tillsammans!
Vi förstår att vår framgång vilar på våra medarbetare, och därför sätter vi våra medarbetares välmående och utveckling i första rummet. Här får du inte bara en konkurrenskraftig lön, fantastiska kollegor och varierande arbetsuppgifter, utan också möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar och stöder kontinuerligt lärande för att du ska kunna växa tillsammans med företaget.
Ditt arbete utgår från våra moderna och inspirerande kontorslokaler med bra strategisk placering i Hornsberg.
Vem är du?
Vi har högt ställda krav på professionalism och kvalitet i allt vi gör. Våra kunder är bland annat fastighetsbolag, byggföretag, projektledningsföretag och kommersiella verksamheter.
Vi söker dig som är teknikintresserad och utbildad elektriker som varit yrkesverksam i några år.
Du har flera års erfarenhet som elkonstruktör där du jobbat med hela processen - från projektering till installation.
Du behärskar AutoCAD och MagicCAD och är van vid att fungera som ett tekniskt stöd till installatörer och projektledare.
Du är en flexibel person som gillar varierande arbetsuppgifter och prioriterar att implementera de bästa och mest hållbara lösningarna. Noggrann, ordningsam och en flexibel lagspelare är andra grundfaktorer som vi ser som en självklarhet.
Är du aktiv lagidrottare idag, eller har en bakgrund inom lagidrott har du en väldigt intressant profil då vi delar samma värderingar och tankar kring att bygga teamkänsla där man stöttar och hjälper varandra.
Rekryteringsprocessen genomförs i samarbete med Jobwise.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Ljungar: Fredrik.ljungar@jobwise.se
072-891 51 89
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
