Elkonstruktör till Backer AB i Sösdala
Vill du vara med och utveckla hållbara och innovativa värmelösningar som används världen över? Backer AB söker nu en elkonstruktör som vill arbeta i en teknisk miljö där kvalitet, kundanpassning och innovation står i fokus.
Din roll
Som elkonstruktör hos Backer arbetar du nära produktutveckling, produktion och projektledning. Du ansvarar för att ta fram elektriska konstruktioner för både standard- och kundanpassade lösningar. Här får du arbeta i en bred roll där du följer produkterna från ritning till leverans.
Du erbjuds en arbetsdag där du växlar mellan konstruktionsarbete, problemlösning och teknisk dialog med kollegor och kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
• Skapa elektriska scheman och dokumentation i el-CAD
• Delta i utvecklings- och kundprojekt och driva elsidan framåt
• Ta fram komponentlistor och säkerställa korrekta underlag
• Utföra beräkningar, dimensionering och kvalitetssäkring
• Felsöka och stötta produktionen vid frågor
• Arbeta enligt relevanta standarder och föreskrifter
Vi söker dig som trivs i en teknisk miljö och som vill arbeta i en roll där noggrannhet möter kreativ problemlösning.
Du har:
• Utbildning som elkonstruktör, elingenjör eller likvärdig bakgrund
• Erfarenhet av el-CAD eller liknande konstruktionsverktyg
• God förståelse för elektriska system och regelverk
• Förmåga att arbeta strukturerat och kommunicera tydligt
Det är meriterande om du har erfarenhet från industrin eller utvecklingsprojekt
Varför Backer?
Hos Backer blir du en del av ett starkt och internationellt bolag med fokus på hållbar teknik och långsiktiga kundrelationer. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med korta beslutsvägar, kompetenta kollegor och möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Här får du vara med och forma framtidens uppvärmningslösningar - för en mer energieffektiv värld.
Välkommen med din ansökan!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på Backer AB. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Backer AB
(org.nr 556053-0569), http://www.backer.se
För detta jobb krävs körkort.
9820801