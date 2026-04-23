Elkonstruktör / Ställverkskonstruktör till Västerås
Har du koll på ställverk och vill jobba på ett företag där teknisk expertis möter en riktigt bra företagskultur? Vi söker nu en engagerad elkonstruktör till Västerås.
Din roll och vardag:
I rollen som elkonstruktör arbetar du med hela kedjan - från de första tekniska beräkningarna till färdiga ritningsunderlag för ställverk. Förutom själva konstruktionsarbetet kommer du även att ha en affärsorienterad roll med att identifierar tekniska lösningar till kunder.
Vardagen präglas av samarbete. Du sitter i ljusa lokaler i Västerås tillsammans med ett team av seniora kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Om företaget (Din framtida arbetsgivare):
Här värderas den personliga kontakten och man satsar mycket på att personalen ska trivas och utvecklas. De jobbar med allt från energi till Life Science och ligger i framkant när det gäller hållbara lösningar.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är trygg i din yrkesroll men som aldrig slutar vara nyfiken.
Krav: Erfarenhet av elkonstruktion, gärna mot ställverk, kraft eller tung industri.
Verktyg: Du är bekväm i CAD-miljö (t.ex. EPLAN, Elprocad eller AutoCAD).
Meriterande: Erfarenhet av eller ett stort intresse för försäljning och kundvård. Vi ser det som mycket meriterande om du trivs med att presentera lösningar och bygga långsiktiga relationer.
Personlighet: Du är kommunikativ, förtroendeingivande och gillar att ta egna initiativ.
Hur fungerar anställningen?
Vi på Boost Technical Power sköter den första delen av processen. Du blir initialt anställd som konsult hos oss, men för rätt person är detta bara en kort startsträcka. Vår kund har som uttalat mål att du ska gå över i en direkt tillsvidareanställning hos dem efter en inledande period.
Snabba fakta:
Plats: Västerås.
Tider: Vardagar 07:00-16:00
Start: Så snart som möjligt
Förmåner: Möjlighet till fast anställning hos ett av regionens mest spännande teknikbolag.
Skicka ditt CV och personligt brev till: jobb.oest@btp.se
. Ange följande referens när du ansöker: Konstruktör i ämnesraden i ditt mail.
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: jobb.oest@btp.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör".
Detta är ett heltidsjobb.
http://btp.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power
Denice Råholm denice@btp.se 0705893142
