Elkonstruktör inom Energi & Kraft
Futuria People AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-02-09
Har du erfarenhet av elkraft och brinner för att arbeta med ställverk? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Kund är ett konsultbolag som är verksamt inom elkraft och automationslösningar där dem levererar nyckelfärdiga system till eldistribution, industrin samt vind-, sol-, vatten- och värmekraftverk, med projekt både i Sverige och övriga Norden. De har specialistkompetens inom elkraft och automationslösningar, och den nordiska närvaron möjliggör genomförande av projekt som uppfyller kundernas krav på kvalitet och funktionalitet.
Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och implementera elkraftsanläggningar, med fokus på hög teknisk standard och branschspecifika expertiser.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
Som konstruktör inom elkraft ansvarar du för den elektromekaniska konstruktionen av ställverksanläggningar inom spänningsområdet 40-400 kV. Du säkerställer att alla tekniska lösningar uppfyller gällande standarder, kontrakt och lagkrav. I rollen samarbetar du nära projektledare och andra specialister för att hitta effektiva, hållbara och kvalitativa lösningar.
Arbetet innefattar även egenkontroll, granskning av kollegors konstruktioner samt medverkan i anbudsarbeten och planering av projekttidlinjer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Framtagning av layouter för ställverk och byggnader
Konstruktion av portaler, stativ och andra komponenter
Dimensionering och förläggning av kablar
Utformning av jordningslösningar
Underlag till mark-, montage- och byggarbeten
Granskning av tekniska dokument från leverantörer och samarbetspartners
Du kommer också bidra till vidareutvecklingen av företagets arbetsmetoder, konstruktionsprocesser samt verktyg för 3D och BIM.
Du erbjuds
Teknik i framkant
Konkurrenskraftiga förmåner
Kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter
Flexibla arbetsvillkor - möjlighet till distansarbete.
Vi söker dig som
2-3 års erfarenhet av primärkonstruktion för transformator-/mottagningsstationer (40-400 kV)
Erfarenhet av AutoCAD, Primtech och/eller MicroStation
Talar och skriver svenska flytande samt behärskar engelska
