Elkonstruktör
Futuria People AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-06-18
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Arbetar du idag med kontrollanläggningar inom vattenkraft eller elkraft och vill vara en del av projekt som är avgörande för Sveriges energiförsörjning?
Nu söker vi en elkonstruktör till en ledande aktör inom elkraft, med tydligt fokus på vattenkraft, stationsprojekt och modernisering av befintliga anläggningar. Här får du arbeta i tekniskt avancerade och samhällskritiska projekt där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Vi söker erfarna elkonstruktörer i hela Sverige. Huvudkontoret finns i Västerås, men för dig som är självgående och van att driva ditt arbete självständigt finns möjlighet till 100% distansarbete från annan ort.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, specialister inom kompetensförsörjning för energi- och teknikbranschen. Samtliga frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria People.
Om kund
Kund är en nordisk leverantör av nyckelfärdiga el- och automationslösningar inom eldistribution, industri samt vind-, sol-, vatten- och värmekraft. Med cirka 500 medarbetare och över 35 års erfarenhet kombinerar koncernen specialistkompetens med finansiell stabilitet och långsiktighet.
Till skillnad från många traditionella konsultbolag arbetar kund som entreprenör, med helhetsansvar för projekt – från konstruktion till färdig anläggning och driftsättning. Det innebär att de levererar kompletta lösningar där funktion, kvalitet och genomförande står i fokus.
I Sverige befinner sig bolaget i en expansiv fas. Organisationen består av ett högspecialiserat team med stark teknisk kompetens och korta beslutsvägar. Här finns både flexibiliteten och närheten i det mindre bolaget – och styrkan och resurserna från en nordisk koncern i ryggen.
Kulturen präglas av förtroende, engagemang och en stark gemenskap där man hjälper varandra och delar kunskap. Företaget lägger stor vikt vid medarbetarnas välmående och erbjuder trygga, kollektivavtalade villkor, generösa förmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär.
Nu stärker de sin svenska organisation och söker fler erfarna elkonstruktörer som vill vara med och utveckla framtidens elkraftsanläggningar – med möjlighet att arbeta från hela Sverige, antingen från kontor eller på distans.
Om rollen
Som Senior Kontrollanläggningskonstruktör arbetar du med konstruktion av kontrollanläggningar för ställverk och transformatorstationer inom spannet 10–400 kV.
Tyngdpunkten ligger på vattenkraft och modernisering av befintliga anläggningar där integration av nya system i driftsatta miljöer är en central del av arbetet.
Du ansvarar för tekniska lösningar inom kontroll, styrning och skydd och säkerställer att konstruktionen uppfyller kontraktskrav, standarder och gällande föreskrifter.
Rollen passar dig som har djup förståelse för elkraftsanläggningar och som trivs i komplexa projekt där teknik, funktion och driftsäkerhet står i fokus.
Du arbetar nära projektledare, konstruktörer och tekniska specialister och får stort inflytande över både genomförande och tekniska beslut.
Exempel på arbetsuppgifter
• Konstruktion av kontrollanläggningar för ställverk och stationer (10–400 kV)
• Modernisering och uppgradering av befintliga elkrafts- och vattenkraftsanläggningar
• Framtagning av: • Enlinjescheman • Krets- och installationsscheman • Funktions- och förreglingsscheman
• Integration av nya kontrollsystem i befintliga anläggningar
• Teknisk granskning och uppdatering av befintlig dokumentation
• Medverkan vid FAT, SAT och idrifttagning
• Teknisk rådgivning i projekt och anbudsarbete
Vi söker dig som
• Har minst 5 års erfarenhet av kontrollanläggningskonstruktion inom elkraft (10–400 kV)
• Har erfarenhet från vattenkraft, stationsprojekt eller andra komplexa elkraftsprojekt
• Har arbetat med modernisering av befintliga anläggningar och driftsatta miljöer
• Är van att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar i projekt
• Har erfarenhet av FAT, SAT och idrifttagning
• Behärskar verktyg som Eplan, E3, Master Concept eller liknande
• Talar och skriver svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska
Du erbjuds
• En nyckelroll i tekniskt avancerade elkrafts- och vattenkraftsprojekt
• Möjlighet att arbeta med samhällskritisk infrastruktur och framtidens energisystem
• Flexibla arbetsformer med möjlighet till 100% distansarbete
• Ett bolag med hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar
• Trygga villkor och konkurrenskraftiga förmåner
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriär
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Västerås eller på distans från annan ort i Sverige
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, men anställningen sker direkt hos Kund. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Sofie Andersson, Sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig – eller känner du någon som skulle passa bättre? Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666063-2059284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta
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721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9969722