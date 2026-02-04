Elkonstruktör
Avalon Innovation Technology AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-02-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avalon Innovation Technology AB i Örebro
, Västerås
, Linköping
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad elkonstruktör? Som Senior Elkonstruktör hos oss får du möjligheten att driva projekt från idé till verklighet - och bidra med din tekniska expertis i spännande uppdrag. Välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos oss
I över 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Vårt innovationsarbete pågår ständigt, och idag har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår unika innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik, automation och mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker nu en senior Elkonstruktör till vårt kontor i Örebro. I denna roll får du vara delaktig i att forma och utveckla vår elkonstruktionsförmåga. Du kommer att designa och implementera ellösningar och elkonstruktioner som möter kundernas behov och krav - med möjlighet att arbeta både i löpande uppdrag och i större helhetsåtaganden.
Vi letar efter dig som:
Har gedigen erfarenhet av elkonstruktion och tekniska lösningar, gärna inom industriell automation.
Vill vara med och bygga något nytt och bidra till företagets långsiktiga framgång.
Är driven och alltid villig att lära dig något nytt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Specialistkompetens inom elkonstruktion: Du har djup kunskap och praktisk erfarenhet, gärna inom automationslösningar, samt erfarenhet av moderna CAD-verktyg som AutoCAD, EPLAN och motsvarande. Du har god kännedom om relevanta standarder och direktiv (t.ex. maskinsäkerhet, LVD, EMC).
Relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
B-körkort, då resor kan förekomma periodvis.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Matchar vi varandra?
Vi söker mer än bara erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Hos oss får du en plats där du kan vara dig själv och ha en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi motiveras av att samarbeta, utvecklas tillsammans och driva vår affär framåt. Vi strävar inte efter att bli störst - men vi vill alltid vara bäst på det vi gör. Vi är stolta över att arbeta på Avalon Innovation och säger med glädje: "Jag är en avalon!"
Vad händer nu?
Vad kul att du har läst så här långt! Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att höra av dig. På grund av GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringen pågår löpande så vänta inte med att skicka in dina kontaktuppgifter och bilagor.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Rasmus Hjelmqvist, Teamleader rasmus.hjelmqvist@avaloninnovation.com
Henrk Törngren, Business manager henrik.torngren@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7051379-1822800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
(org.nr 556546-4525), https://jobb.avaloninnovation.com
Klostergatan 23 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Avalon Innovation Jobbnummer
9723197