Elinstallation i nybyggd fjällstuga
NB Service i Östersund AB / Installationselektrikerjobb / Östersund
2026-02-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren person som vill jobba i ett projekt med att göra elinstallation i en nybyggd fjällstuga, ca 10 mil från Östersund.
Arbetet kan börja omgående då huset är färdigt utvändigt och varmställt.
Boende finns i stugan bredvid.
Arbetet beräknas ta ca 1 månad då det finns mer saker att fylla på med om resultatet faller väl ut.
Det kommer att finnas möjlighet till ytterligare projekt inom fastigetsskötsel/vaktmästartjänst.
Arbetet skall utföras i fjällmiljö med möjlighet till fiske, skoteråkning samt skidåkning på fritiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@nb-service.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Arbetsgivare NB Service i Östersund AB
(org.nr 559068-1283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fjällstuga Jobbnummer
