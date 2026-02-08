Elinstallation i nybyggd fjällstuga

NB Service i Östersund AB / Installationselektrikerjobb / Östersund
2026-02-08


Visa alla installationselektrikerjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NB Service i Östersund AB i Östersund

Vi söker en erfaren person som vill jobba i ett projekt med att göra elinstallation i en nybyggd fjällstuga, ca 10 mil från Östersund.
Arbetet kan börja omgående då huset är färdigt utvändigt och varmställt.
Boende finns i stugan bredvid.
Arbetet beräknas ta ca 1 månad då det finns mer saker att fylla på med om resultatet faller väl ut.
Det kommer att finnas möjlighet till ytterligare projekt inom fastigetsskötsel/vaktmästartjänst.
Arbetet skall utföras i fjällmiljö med möjlighet till fiske, skoteråkning samt skidåkning på fritiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@nb-service.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker".

Arbetsgivare
NB Service i Östersund AB (org.nr 559068-1283)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fjällstuga

Jobbnummer
9729643

Prenumerera på jobb från NB Service i Östersund AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NB Service i Östersund AB: