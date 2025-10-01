Elingenjör Till Alten Örebro
Alten Sverige AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2025-10-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Örebro
, Kristinehamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
ALTEN SÖKER NU ERFARNA ELINGENJÖRER TILL KUNDPROJEKT I ÖREBRO, ARBOGA OCH KARLSKOGA.
Vi söker dig som är självgående, teknikintresserad och trivs med att ta ansvar i utvecklingen av elsystem och kablage - både inom kraft- och signalsystem. Du har erfarenhet av komponentval, sensorsystem och kontrollsystem, och motiveras av att hitta smarta, hållbara lösningar. Har du dessutom intresse för batteriteknik, elektromobilitet eller funktionsutveckling ser vi det som ett plus.
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Örebro, Arboga eller Karlskoga.
Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
OM ROLLEN
Som Elingenjörer hos ALTEN får du jobba med design och utveckling av elsystem och kablage för både kraft- och signalsystem. Du är även involverad i val av komponenter och sensorer för avancerade kontrollsystem. Arbetet kan innebära vidareutveckling av befintliga produkter men även nyutveckling. Du kan även få möjlighet att arbeta med batteriteknik, funktionsutveckling och electromobility-projekt.
Tjänsten är lokaliserad i Örebro, Arboga eller Karlskoga.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN SER VI ATT DU HAR FÖLJANDE ERFARENHET:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mekatronik, robotik eller andra relevanta områden
Minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion, elprovning eller test
Erfarenhet av AutoCAD Electrical eller liknande program
Vana att jobba i PLM-system, exempelvis Teamcenter, Windchill eller liknande
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9534525