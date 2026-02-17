Elingenjör
Vill du vara med bygga framtidens vatten- och avloppsförsörjning? Våra vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och reservoarer behöver förnyas och utvecklas för att möta framtidens krav på kapacitet, miljö och säkerhet.
För att lyckas behöver vi bli fler och det är här du kommer in.
Hos oss blir du en del av en enhet som arbetar med strategisk planering, utredning och teknisk kompetens inom investeringsprojekt för VA-anläggningar. Vi är stolta över det vi gör, samtidigt som vi alltid strävar efter att bli ännu bättre. Vi värdesätter en arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och stödjer varandra för att nå våra mål. Om du tar med dig din nyfikenhet och erfarenhet lovar vi att ge dig utrymme att växa och utvecklas hos oss.
Vill du vara med?Dina arbetsuppgifter
I våra investeringsprojekt där vi förnyar och bygger nya anläggningar kommer du att ansvara för delar som berör el och styr. Det innebär att du tillsammans med driftenheter bland annat kravställer och utvärderar lösningar, granskar handlingar samt planerar och leder driftsättning. Du är tekniskt stöd till våra projektledare och är länken mellan projektledare, konsulter, entreprenörer och drift och underhåll inom el- och styrområdet. Utredning och utvecklingsarbete för att till exempel säkerställa att vi ställer rätt tekniska krav är också delar av dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning inom el eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har fler års erfarenhet från liknande arbete inom VA-anläggningar eller processindustri. Eftersom våra anläggningar finns spridda i hela kommunen är B-körkort ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående men samtidigt lyhörd och flexibel. Du strävar efter bra lösningar, analyserar tekniska samband och har förmåga att se helheten. Du skapar goda relationer genom god kommunikation och ett strukturerat arbetssätt samt uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats med varierade arbetsuppgifter där du har en viktig roll i Karlstads utveckling mot ett hållbart samhälle.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
