I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Projektering och utveckling verk
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga.
Enheten projektering och utveckling verk ingår i avdelningen VA och avfall.
Avdelningen VA och avfall arbetar med utveckling, förnyelse och drift av våra anläggningar såsom vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler. VA arbetar för att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter och bidrar till Gotlands hållbara utveckling genom god planering, prioritering och delaktiga medarbetare med stort eget ansvar, inom ramen för en god arbetsmiljö.
Inom organisationen finns lång och gedigen erfarenhet och du har alltid stöd av hela avdelningen VA och avfall. Avdelningen består av cirka 130 medarbetare som ser fram emot att hälsa dig välkommen.
Tjänsten är placerad i Visby och tillhör enheten projektering och utveckling verk (PUV). Enheten arbetar med planering och projektering av nyutbyggnad samt förnyelse av VA-anläggningar såsom vattenverk och avloppsreningsverk. PUV driver även projekt som ligger till grund för strategiska beslut kring Region Gotlands framtida VA-försörjning. Enheten ansvarar dessutom för utveckling och utbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem samt arbeten kopplade till Region Gotlands vattentäkter.
Vi erbjuder ett spännande och betydelsefullt arbete tillsammans med kunniga och utvecklingsorienterade kollegor i en kreativ arbetsmiljö. I anställningen ingår förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som elingenjör på PUV tar du fram tekniska krav och lösningar inom elkraftteknik och elsäkerhet för samhällsviktiga VA-anläggningar, med fokus på funktion, driftssäkerhet, gällande lagkrav och hållbarhet. I interna projekt för förnyelse och modernisering ansvarar du för ritningar, beräkningar och projektdokumentation som underlag för utförande av elkraft och styrning till processutrustning. Arbetet sker i nära samarbete med driftpersonal, tekniska specialister och externa konsulter.
Vem är du?
Du har akademisk ingenjörsutbildning eller motsvarande med inriktning mot elkraftteknik och elsäkerhet.
B-körkort krävs då arbetet innebär platsbesök.
Erfarenhet av projektering och implementering av el-, styr- och automationssystem inom VA-anläggningar, processindustri eller livsmedelsproduktion är meriterande, liksom kompetens inom elkraftdimensionering, elsäkerhet och reglerteknik. Erfarenhet av att ta producera förfrågningsunderlag, bygghandlingar, apparatskåpskonstruktion samt behörighet högspänning A, lågspänning AL och elsäkerhetscertifiering (t.ex. ESA) är också meriterande.
Som person är du prestationsorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål och att leverera resultat med hög kvalitet. Du är uthållig och har förmågan att arbeta fokuserat och lösningsorienterat även vid komplexa, långsiktiga eller krävande utmaningar.
Du arbetar strukturerat genom att planera, prioritera och dokumentera ditt arbete på ett metodiskt och effektivt sätt. Med ett starkt kvalitetsmedvetande tar du ansvar för att arbetet utförs noggrant och i enlighet med gällande krav, standarder och rutiner. Samtidigt har du en välutvecklad problemlösande analysförmåga, där du identifierar grundorsaker till problem och tar fram hållbara och genomtänkta lösningar.
Du är lyhörd och serviceinriktad och behöver ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du bidrar självklart till arbetsglädje och du värnar den goda arbetsmiljön.
Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.
Kandidater kan kallas till intervju innan sista ansökningsdatum.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
