Elingenjör
Primecomp AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2025-09-04
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primecomp AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar. Vi söker nu en erfaren elkonstruktör till ett långsiktigt och spännande uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Du blir en del av en kompetent konstruktionsavdelning där samarbete, kvalitet och tekniskt djup står i fokus. Rollen passar dig som vill arbeta nära produktutveckling, förbättringsarbete och tillverkning i en högteknologisk miljö.
Om rollenSom elkonstruktör ansvarar du för att utveckla och underhålla teknisk dokumentation, elscheman och konstruktionsritningar. Du bidrar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbeten och är ett viktigt tekniskt stöd både internt och i kundnära sammanhang. Rollen innebär även nära samarbete med produktionen och arbete med produktförbättringar på befintliga lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa elektriska sammanställningsritningar och elscheman
Arbeta i PLM-verktyget IFS Surf för att skapa och underhålla artiklar och artikelstrukturer
Ta fram konstruktionsplaner, specifikationer, instruktioner och rapporter
Bidra till metod-, produkt- och processutveckling
Stötta sälj-/förstudieorganisation i konstruktionsanalys
Vara tekniskt stöd till produktion och hantera anpassningar vid behov
Din profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet och en senior kompetensnivå inom elkonstruktion. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en miljö där teknik, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Krav:
Minst 7 års erfarenhet av elkonstruktion och installation
Mycket goda kunskaper i AutoCAD Electrical
Erfarenhet av Microsoft Office
Tidigare arbete med PDM/PLM-system, gärna IFS Surf
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Van att arbeta i projektform och i tekniskt komplexa miljöer
Meriterande:
Kunskap inom tele- och elektronikutveckling
Övrig information
Arbetsmodell: På plats i Arboga
Start: Så snart som möjligt
Uppdragsperiod: Tillsvidare/löpande uppdrag
Säkerhetsprövning: RK3 (säkerhetsklassat uppdrag - säkerhetsprövning krävs)
Språk: Svenska och engelska, flytande i tal och skrift Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9491404