Elingenjör - Nässjö Affärsverk Elnät AB
Nässjö Affärsverk AB / Elektronikjobb / Nässjö
2026-01-22
Nu söker vi en Elingenjör som vill forma framtidens energilösningar
Vi står inför en spännande resa där elektrifiering och hållbarhet är i fokus.
Hos oss får du chansen att bidra till ett samhälle som fungerar - varje dag - och samtidigt vara med och skapa lösningar som gör skillnad för kommande generationer.
Om Nässjö Affärsverk
Nässjö Affärsverk AB är ett kommunägt bolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, fibernät, renhållning, VA samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar. Med cirka 150 medarbetare arbetar vi för att få människors vardag att fungera - utifrån vår vision: "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken." Läs mer på http://www.nav.se
Så här gör du skillnad hos oss
Nässjö växer och står inför en omfattande elektrifiering. Hos oss får du en viktig roll i att skapa de grundläggande förutsättningarna för framtidens energiförsörjning. Som Elingenjör blir du en del av vårt team för planering och kundanslutning av elnät - ett kompetent och sammansvetsat gäng med ansvar för drift, planering, projektering, beställning och projektledning av både ny- och ombyggnationer av hela vårt elnät.
Vårt uppdrag är att säkerställa en stabil, trygg och effektiv överföring av el samt en kvalitetssäkrad mätning för debitering. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas kopplad till energiomställning, teknikutveckling och ökad samhällsutveckling.
Som Elingenjör arbetar du både operativt i vardagen och strategiskt för att möta framtidens krav på ett robust, hållbart och flexibelt elnät. Hos oss präglas arbetsmiljön av teamkänsla, engagemang, motivation och frihet under ansvar. Vi tror på delaktighet, utveckling och arbetsglädje - för både individ och organisation.
I tjänsten kommer du bland annat:
- Genomföra utredningar och framtidssäkra Nässjös elnät.
Kravställa nya energilösningar.
Planera, kalkylera och projektera nätutbyggnader.
Leda projekt inom utbyggnation, drift, underhåll och nyanslutningar.
Ta fram tekniska beräkningar.
Utföra nätberäkningar och dokumentera anläggningsdata i vårt NIS.
Vidareutveckla och optimera vår SCADA-lösning.
Ha kontakt med entreprenörer och delta i upphandlingar (LOU/LUF).
Arbeta med intäktsram, taxor och prismodeller samt ta fram underlag för myndighetsrapportering.
Vara ett konsultativt tekniskt stöd internt, externt samt mot kund.
Vi söker dig som vill bidra till framtiden
- Är högskoleingenjör med inriktning mot energi - eller har likvärdig utbildning och erfarenhet.
Har erfarenhet från eldistributionsbranschen (meriterande).
Har A-behörighet (meriterande).
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Innehar B-körkort.
Som person är du självgående, stabil och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra både internt och externt. Du skapar goda relationer och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.Det här erbjuder vi dig
NAV är en framtidsinriktad arbetsgivare som värnar om balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du: - Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
- En arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans och har frihet under ansvar
- Vara med och påverka Nässjös framtida energilösningar
- En inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka

Publicering: 2026-01-22
Tjänsten omfattas av krigsplacering enligt NAV:s riktlinjer. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Intresserad?
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Månadslön
Karl-Johan Mannerback 0380-517000,070-1016318 Jobbnummer
