Elgiganten Logistik söker Team Manager!

2025-09-03
Vi dominerar i nuet och skapar framtidens logistik!
Vårt hjärta slår för logistik! Som en del av Elkjøp-koncernen förser vi samtliga kunder, Elgiganten-butiker och hubbar i Norden med hemelektronik, kök och andra typer av produkter.
Logistik är något levande, ett komplext omlopp av varor som ska ut till rätt kund i rätt tid. Truckar, transportband, lastbilar, automationslösningar, IT-system, lyftanordningar och alla andra hjälpmedel i vår vardag utgör kroppspulsådern, men allting stannar utan hjärtat, människorna. En livsviktig pumpande kraft och själen i Elgiganten Logistik. Det är människor som får allt att flyta på i Nordens största logistikenhet.
Tillsammans utgör vi hjärtat i Elgigantens logistikmaskineri och du hittar oss på Torsvik, cirka 1 mil söder om Jönköping.
Vill du vara en del av något större?Ditt uppdrag
Vi söker nu en Team Managers till vår avdelning Loading inom Operations.
Som Team Manager har du personal- och driftansvar för en specifik avdelning inom lagret. Tillsammans med din närmaste ledare sätter du mål för resultat och kvalitet, och leder ditt team mot dessa. Du bidrar till utveckling och ständiga förbättringar i verksamheten och medverkar i projekt och arbetsgrupper inom ramen för ditt uppdrag.
Du skapar en trygg och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare vill ta ansvar, utvecklas i sina roller och känner engagemang för sitt uppdrag. Du främjar samarbete både inom teamet och mellan avdelningar, och leder med tillit, tydlighet och omtanke.
Operations är en av våra kärnverksamheter som hanterar alla varor och artiklar från det att de ankommer till oss tills de skickas vidare till våra kunder, hubbar och butiker. Operations består av 5 avdelningar med olika ansvarsområden i vårt gigantiska logistikflöde - från lossning och inlagring till lastning av allt från mobilladdare till kök. Flödet inkluderar även ett helautomatiserat lager som är en viktig del av verksamheten. Vi har dessutom ett nattskift som arbetar över alla avdelningar.
Lastningsavdelningen är den sista länken i kedjan - här lastas allt utgående gods från NDC till Elkjøps butiker och slutkunder. I snitt lastas 60-70 fordon varje dag, och under högsäsong upp till 110. Vi hanterar både bigbox och smallbox-produkter samt crossdocking av exempelvis Epoq-kök och bänkskivor. Som intern slutkund för övriga avdelningar krävs hög flexibilitet och mångkunnighet, vilket gör teamet till en avgörande del av vår leveransprecision.
Bli en del av Elgiganten Logistik - där våra värderingar genomsyrar allt vi gör!
Här tror vi på att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Våra värderingar Win, Play, Grow och Different Together är grunden för vår framgång och gemenskap.
Vem är du?
Du har avslutad gymnasieexamen och det är meriterande om du har körkort för personbil, då vårt nya lager ligger precis på andra sidan motorvägen från vårt befintliga - och vissa förflyttningar kan ske mellan byggnaderna. Du har goda kunskaper i svenska och gärna även engelska. Du har några års erfarenhet av ledarskap inom logistik, lager eller annan operativ miljö. Vi söker dig som har en tydlig förståelse för vad det innebär att vara ledare i praktiken - och som har arbetat aktivt med ansvar för arbetsmiljö, rehabiliteringsprocesser, konflikthantering och teamutveckling.
Ditt ledarskap präglas av en positiv människosyn och tillit till teamets kompetens. Du är en närvarande ledare som skapar engagemang genom att lyssna, stötta och inspirera. Du motiveras av att se andra växa och trivs i en vardag där du får kombinera struktur med omtanke. Du är lösningsorienterad, flexibel och trygg i att fatta beslut i en föränderlig miljö.
Som en del av urvalet kommer slutkandidater att genomföra tester i språk, logik och andra relevanta kompetenser innan intervju. Innan anställning behöver varje medarbetare ID-validera sig för att säkerställa rätten till att få arbeta i Sverige och visa upp ett utdrag ifrån belastningsregistret, beställ här!
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning där vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning. Arbetstiderna varierar mellan våra olika avdelningar och kan innebära antingen dagtid eller skiftgång. Mer information ges under rekryteringsprocessen.
Vi är en mångkulturell och inkluderande arbetsplats där vi tror att olikheter är en styrka. Vi arbetar aktivt för en trygg, välmående och lustfylld arbetsmiljö där alla får möjlighet att bidra och utvecklas. Vi tror på ett hållbart arbetsliv där du kan kombinera ledarskap med balans i livet - oavsett om du är mitt i karriären eller småbarnsåren.
Sista ansökningsdag är 2025-09-17, men vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan! Elgiganten Logistik värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande, oavsett kön, ålder, bakgrund eller erfarenhet.
Vill du veta mer om oss och möta några av våra medarbetare? Klicka här!
