Elevcoach till Djurgårdsskolan
Kristinehamns kommun, Grundskola / Barnskötarjobb / Kristinehamn
2025-08-15
Vill du ha ett viktigt och roligt arbete där du både kan påverka och göra skillnad för våra elever? Nu söker vi på Djurgårdsskolan en elevcoach till åk 7-9. Vi är en kommun som sätter eleven i fokus!
Djurgårdsskolan är en F-9 skola som tillhör södra skolområdet och ligger i bostadsområdet Djurgården i västra Kristinehamn, ett par kilometer från centrum. Skolan har närhet till både Björkvallens idrottsanläggning och Kristinehamn Arena.
På Djurgårdsskolan kommer du att mötas av engagerade och kunniga lärare, fritidspedagoger samt elevhälsoteam som tillsammans arbetar för elevernas rätt till god utbildning och att stärka deras motivation.
Vi arbetar för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Dessutom finns kulturskola och fritidsgårdar i skolförvaltningen.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift kommer vara att arbeta med att förebygga problematisk skolfrånvaro med målet att öka måluppfyllelse och gymnasiebehörighet. Mer specifikt kommer du att arbeta med motivationshöjande insatser, ge stöd och vägledning, samarbeta med hemmet/skolan och andra myndigheter samt medverka och bidra i trygghetsskapande arbete.
I tjänsten som elevcoach förväntas du stå för ett relationellt perspektiv med stort fokus på relationsbyggande med både elev, vårdnadshavare och kollegor.
Som elevcoach bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa och att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har följande:
* minst en avslutad gymnasieexamen
* arbetslivserfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom grundskolan
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då språket är vårt främsta hjälpmedel.
Vi ser det som en fördel om du har en utbildning inom pedagogik.
I den här tjänsten är det viktigt för oss att du är självgående, har en god struktur och kan fokusera på rätt saker i stressiga situationer. Vi ser även att du är lugn samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt, både i mötet och kontakten med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du arbetar för att skapa kontakt och goda relationer till de du möter i din roll som elevcoach och du har förståelse för elevers olika förutsättningar. Vi ser gärna att du är kreativ och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken.
VI lägger stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
ÖVRIGT
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och går vidare till intervju, måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272520". Omfattning
Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868) Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Grundskola
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson rekrytering@kristinehamn.se Jobbnummer
9461005