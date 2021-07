Elevcoach till Alléskolan - Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan - Behandlingsassistentjobb i Hallsberg

Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan / Behandlingsassistentjobb / Hallsberg2021-07-08Sydnärkes Utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg. Förbundets målsättning är att dess utbildningar ska vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare.Vi arbetar aktivt med att erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö till våra elever och medarbetare. Under de senaste åren har vi investerat i nya byggnader och renoverat stora delar av skolan och kan erbjuda moderna och stimulerande studiemiljöer.Sydnärkes Utbildningsförbund erbjuder dig ett arbetsklimat där vi värderar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar, där dina möjligheter att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen är stora.Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ska vara Örebro läns mest attraktiva arbetsplats?2021-07-08Arbetar du idag som elevcoach, fritidspedagog eller socialpedagog och är sugen på nya utmaningar? Är du en ansvarstagande och trygg person som brinner för att skapa trivsel och trygghet i skolan? Ta då chansen att bli vår nya kollega!Dina arbetsuppgifter hos oss innebär att:vara en viktig del i trygghetsarbetet på skolansamarbeta med rektorer, lärare, elevhälsoteam och övrig personalröra dig bland eleverna på skolan som en trygg vuxenhjälpa till med konflikthanteringvara delaktig i skolans värdegrundsarbetearbeta för elevernas trivsel och trygghet på skolanförhindra utanförskap genom att uppmärksamma ensamma och utsatta eleveraktivt delta i utformandet och utvecklandet av trygghetsarbetetutveckla formerna för elevernas delaktighet och inflytande på skolan och underhåltimmar, luncher och raster.Vi söker dig som har någon form av högskoleutbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare.du har kompetens att skapa relationer och förmåga att motivera och stötta eleverdu ska vara en förebild för eleverna samt kunna hantera akuta problemsituationer och utreda konflikterdu har en god kommunikativ och pedagogisk förmågadu är strukturerad, flexibel och har ett positivt och professionellt förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och arbetskamraterdu planerar och organiserar ditt arbete på ett hållbart sättdu kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andraStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi vill att du bifogar ditt examensbevis i din ansökan och andra intyg som styrker din arbetslivserfarenhet.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett.Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.Då det är semestertider är det svårt att komma i kontakt med oss. Från v. 32 är vi på plats och då är du varmt välkommen att höra av dig om du har frågor kring tjänsten.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100 % Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2022-06-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan5853359