Elevassistent, Victum gymnasium, timanställning

Victum Gymnasium AB / Barnskötarjobb / Helsingborg
2025-09-01


Uppdraget som elevassistent innebär att assistera elever och lärare i arbetet med elever på introduktionsprogrammet (IM) på Victum gymnasium.
På skoltid arbetar du med att ge stöd till elev/elever som behöver ett nära vuxenstöd för att lyckas med sin skoldag och för att utvecklas väl kunskapsmässigt och socialt.
Stöd i engelska är en stor del av uppdraget varför du bör behärska engelska i tal och skrift.
I uppdraget är det viktigt att du ser elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får elever att växa och utvecklas.
Du arbetar i nära samråd med lärare för att alla elever ska må bra och få det stöd de behöver.
Du jobbar enligt skolans värdegrund och bemöter alla elever med en positiv inställning, vänlighet och ett uppriktigt engagemang.
Du hjälper till att verka för trygghet och studiero i skolans lokaler
Du är känner till och arbetar enligt skolans likabehandlingsplan för att förebygga alla former av kränkande behandling

Timanställning, ca 20 h/vecka. Lön 175 kr/h.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.
Ansökan skickas till casandra.ikonen@victumgymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Stödmaterial
Skolverket har sammanställt vad en elevassistent bör känna till. Detta material ska gås igenom tillsammans med handledare vid en introduktion.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/elevassistent-skolmentor-eller-resurspedagog---sa-kan-du-bidra-till-trygghet-och-studiero

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: casandra.ikonen@victumgymnasium.se

Arbetsgivare
Victum Gymnasium AB (org.nr 556488-9482)
Järnvägsgatan 13 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
Victum Hälsogymnasium Aktiebolag

Jobbnummer
9486260

