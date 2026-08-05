Elevassistent till Råbyskolan, anpassad grundskola
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2026-08-05
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en anpassad skola med både grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolans program är det individuella programmet för den anpassade gymnasieskolan. Vi har cirka 82 elever på skolan och cirka 42 medarbetare. Vi fokuserar på tidiga insatser, rätt insatser och stöd, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare
Vill du göra skillnad varje dag? Brinner du för att arbeta med barn och unga som behöver extra stöd för att utvecklas och lyckas? Då kan du vara den vi söker!
Som elevassistent hos oss arbetar du nära elever i den anpassade grundskolan (tidigare särskola) och är ett viktigt stöd i deras vardag. Du hjälper till att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö där eleverna får möjlighet att nå sin fulla potential.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
Stödja elever i deras lärande och sociala utveckling, både i klassrummet och på raster.
Anpassa aktiviteter utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Samarbeta med lärare, specialpedagoger och vårdnadshavare för att främja elevens utveckling.
Bidra till ett positivt klimat där elever känner sig sedda, trygga och inkluderade.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning som barnskötare eller undersköterska.
Har ett stort engagemang för barn och unga med funktionsvariationer.
Är tålmodig, flexibel och har god förmåga att anpassa dig efter olika situationer.
Är en god lagspelare och trivs i nära samarbete med kollegor.
Gärna har erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom barn och fritid, vård och omsorg eller pedagogik.
Det är meriterande att du tidigare har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning på anpassad grundskola eller liknande.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 260823. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Fågelvägen 5 (visa karta
)
197 32 BRO Arbetsplats
Utbildningskontoret, Förskola och grundskola, Råbyskolan Kontakt
Samordnare fritidshem
Helena Wessman helena.wessman@upplands-bro.se 0858169452 Jobbnummer
10023255