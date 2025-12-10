Elevassistent till Lovisedalsskolan
Vallentuna kommun / Barnskötarjobb / Vallentuna
2025-12-10
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en elevassistent med kunskap om NPF? Nu finns chansen för dig att jobba på en attraktiv skola där vi arbetar efter ledorden "Eleverna i centrum där kunskaper, mod, engagemang och nyfikenhet skapar framtidens medborgare".
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
På Lovisedalsskolan har vi en filosofi som lyfter fram mod och att våga ta och äga sina beslut. Vi tror på att alla kan ta ansvar och vågar ha höga förväntningar på varandra och förtroende för varandras förmågor. Lovisedalsskolan är belägen i Vallentunas centrala delar med goda pendlingsmöjligheter och ligger i ett villaområde nära skogen. På skolan finns ca 730 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolans lokaler är trevliga och ljusa samt en härlig utemiljö.
Välkommen att besöka vår hemsida för mer info: www.skolor.vallentuna.se/lovisedal Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Lovisedalsskolan söker nu två elevassistenter. Vi söker en erfaren elevassistent till vårt mellanstadium och en erfaren elevassistent till vårt lågstadium. Som elevassistent har du ett viktigt uppdrag som möjliggör att vardagen i skolan fungerar väl. Uppdraget innebär att arbeta nära elever under hela skoldagen. Arbetet innebär att skapa goda relationer, ge strukturstöd, genomförande av skolarbete och socialt stöd utifrån behov. Du ligger steget före och planerar tillsammans med mentor, ämneslärare och vårdnadshavare för att anpassa skoldagen utifrån elevens behov. Kvalifikationer
• Barnskötarutbildning.
• Kunskap eller erfarenhet av NPF-diagnoser.
• Erfarenhet av att arbeta i skola.
Personliga egenskaper:
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är lugn, tålmodig och trygg i dig själv.
• Du är lyhörd, tålmodig och bemöter elever, vårdnadshavare och personal professionellt.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en visstidsanställning på en termin, heltid 100 % med start i januari 2026 efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 11 januari 2026.
För mer information, kontakta:
Jacqueline Humphries, biträdande rektor åk f-3 samt fritids, 08-5878 63 81 jacqueline.humphries@vallentuna.se
Lena Borell, biträdande rektor åk 4-6, 08-5878 51 82, lena.borell@vallentuna.se
Sara Laurent, rektor, 08-5878 56 34, sara.laurent@vallentuna.se Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
