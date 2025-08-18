Elevassistent till Kärlekens anpassade grundskola
Kärlekens skola har både en grundskola samt en anpassad grundskola. Den anpassade grundskolan har undervisning i åk 1-9 och består i dagsläget av 33 elever. På Kärlekens anpassade grundskola arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi är en skola som växer konstant och som lägger mycket tid på att bygga gemensamma strukturer och innehåll. Utveckling av såväl verksamhet som oss själva är av stor vikt.
Vi söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta resa och som bidrar med både arbetsglädje och arbetsmoral.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent till Kärlekens anpassade grundskola.
Som elevassistent på anpassade grundskolan arbetar du i skolan och på fritids med elevers individuella behov och förutsättningar. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning men kan också ha annan funktionsvariation. Du arbetar tillsammans med lärare, resurspedagoger och andra elevassistenter i grupp, men också individuellt med elever. Du stöttar, hjälper och assisterar våra elever i verksamheten under hela skoldagen och på fritidshemmet. Ni planerar, utvecklar och genomför elevernas träning och undervisning tillsammans.
Du kommer att arbeta med eleverna i olika situationer t. ex. kommunikationsträning, arbete med digitala verktyg, fysisk träning där bland annat bad med eleverna ingår, fritidsaktiviteter i skolans alla ämnen samt assistera eleven i vardagen utifrån individuella behov. Arbetet kräver en tydlig struktur, självständighet och att kunna arbeta/anpassa undervisningen på olika sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig med fullständig gymnasieutbildning och examen, så som elevassistentutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Har erfarenhet av att jobba med elever som har IF, autism, ADHD eller liknande funktionsvariationer. Både i ordnade situationer och i utmanande situationer.
Meriterande är om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skola eller anpassad grundskola.
Vi lägger stor vikt vid att du känner dig manad att möta elever med lugn i ibland tuffa situationer och vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet.
Vi söker dig som:
• Har stort tålamod, är självständig, flexibel och lösningsorienterad.
• Har lätt för att samarbeta med andra, är lyhörd, tar egna initiativ och är ansvarsfull.
• Är beredd att stötta elever också när det gäller medicinska och fysiska behov.
• Tycker om att utmana barnens, kollegornas och ditt eget tänkande och lärande vilket skapar utveckling och arbetsglädje.
• Är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter elevens/elevernas behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar.
• Har en elevsyn som präglas av att alla människor kan utvecklas och lära sig saker.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
