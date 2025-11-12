Elevassistent till Ilanda anpassad grundskola
Anpassad grundskola är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
I anpassade grundskolan är utbildningen anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/ilandaskolan
går elever i årskurs 7 till 9. Det finns två skolverksamheter inom samma avdelning; en verksamhet för elever som läser ämnesområden samt en verksamhet för elever som läser ämnen.
Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan samt på lov. Korttidstillsyn är en fortsättning på grundskolan fritidshemsverksamhet.
En del av tjänsten innebär arbete på korttidstillsynen, där du är med och formar en stimulerande och rolig miljö innan och efter skoldagens slut. Här får du möjlighet att bidra med kreativa och meningsfulla aktiviteter som stärker barnens sociala utveckling.
Vi söker nu en elevassistent som under skoldagen kommer att arbeta i gruppen för elever som läser ämnesområden samt del av tjänst inom korttidstillsynen. Vi söker även en elevassistent under vårterminen för arbete på deltid, som kommer arbeta resursförstärkande under skoltid i båda verksamheterna för ämnen och ämnesområden. Den ena tjänsten är på 100% och den andra på 80%. Du anger i din ansökan vilken tjänst du söker.
Söker du ett arbete som är varierande och innebär att vara den trygga vuxna i våra elevers skoldag och korttidstillsyn? Då är det dig vi söker! Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent har du ett omväxlande och meningsfullt uppdrag där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att ge pedagogiskt stöd i klassrummet, vara ett socialt stöd under raster och aktiviteter, samt ge praktisk hjälp i vardagliga situationer. I vissa fall kan arbetet innebära att du stöttar elever med behov av omvårdnad, eller elever som kan visa utmanande beteenden. Denna variation gör att du får möjlighet att bidra till elevernas utveckling på flera olika sätt.
Du finns med under hela skoldagen - i klassrummet, under raster, vid förflyttningar och i andra sammanhang där din närvaro gör skillnad. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som person har du har lätt för att skapa trygghet och goda relationer med både elever och kollegor, och du är van att arbeta självständigt såväl som i team. Du är flexibel och kan snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter - exempelvis från att ge stöd till en enskild elev med särskilda behov till att leda en aktivitet för en hel elevgrupp. Du är lyhörd för elevernas dagsform och behov, och kan anpassa ditt bemötande därefter. Din kommunikativa förmåga gör att du tydligt kan förklara uppgifter, lugna i stressade situationer och samarbeta effektivt med både kollegor och vårdnadshavare.
Arbetet kan ibland vara både fysiskt och mentalt krävande, och det är viktigt att du har förmåga att behålla lugnet, skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt får du möjlighet att göra en verklig skillnad i elevernas vardag - ett uppdrag som både utmanar och ger mycket tillbaka.
Hos oss blir du en viktig del i att skapa en inkluderande och inspirerande skolmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Övrig information
