Elevassistent till Harvestadsskolorna F-6
Linköpings kommun / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2026-03-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en trygg och lärorik vardag för våra elever? Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du bidrar till en meningsfull skolgång. Välkommen till Harvestadsskolan! Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Harvestadsskolorna har du ett betydelsefullt och ansvarsfullt uppdrag där du fungerar som ett nära stöd för en elev med
diabetes som går på lågstadiet på Bogestadsskolan. Din roll är avgörande för att trygga elevens skolgång och säkerställa en fungerande medicinsk egenvård under hela dagen.
I ditt uppdrag ingår att:
• Ansvara för medicinsk egenvård: Du sköter elevens diabeteshantering, vilket innefattar kontroll av värden, medicinering och uppföljning under skoldagen. Uppdraget kan även innefatta stöd vid andra medicinska behov som kan förekomma i verksamheten.
• Bygga goda relationer och samverkan: Rollen kräver att du är en stabil vuxen som kan föra en professionell och förtroendefull dialog med vårdnadshavare. Du är kommunikativ och trygg i att hantera olika typer av samverkanssituationer som rör elevens vardag och hälsa.
• Vara en trygghet i klassrummet: Du finns som stöd i undervisningen genom att vara en aktiv, flexibel och närvarande vuxen som bidrar till arbetsro.
• Samverka i arbetslaget: Tillsammans med lärare och fritidspersonal skapar du en trygg och meningsfull skoldag för eleven, både under lektionstid och på fritidshemmet.
För att du ska känna dig helt säker i din roll och i de medicinska momenten kommer du att få en introduktion på plats. Vi säkerställer att du får den kunskap och de verktyg som krävs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag på ett professionellt och tryggt sätt.
Din arbetsplats
Harvestadsskolorna består av två moderna skolor i natursköna omgivningar. Harvestadsskolan byggdes 2015 och Bogestadsskolan stod klar 2018. Harvestadsskolorna har ett fritidshem med fyra avdelningar, Björnen på Harvestadsskolan samt Vargen, Rådjuret och Ugglan på
Bogestadsskolan. I dagsläget har vi tillsammans cirka 510 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolorna är vackert belägna mellan fotbollsplaner, bostadsområden och skogsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för lek, lärande och rörelse.
Vi arbetar med en tydlig röd tråd genom hela elevens dag där fritidshem, förskoleklass och skola hänger ihop på ett naturligt och integrerat sätt. Lärandet synliggörs genom medvetet och strukturerat arbete och undervisningen vilar på vetenskaplig grund med stöd av moderna
digitala verktyg.
Vår vision är att Harvestadsskolan ska präglas av kunskap, trygghet och engagemang för alla, hela dagen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och värdesätter ett professionellt engagemang
Du som söker
Vi söker dig som är tydlig, stabil och har en god närvaro i ditt arbete. Eftersom uppdraget innebär ett stort ansvar för elevernas hälsa lägger vi stor vikt vid att du är pålitlig och har förmågan att behålla lugnet i komplicerade situationer. Du är en god förebild som skapar förtroende hos både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare/elevassistent från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med elever i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. I din roll förväntas du skapa goda relationer och samarbeta väl med de kontakter som förekommer. Du tar initiativ och leder arbetet med eleverna genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16824
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se 010-442 8700 Jobbnummer
9783102