Elevassistent till Eleonoraskolans anpassade grundskola
2025-09-16
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker engagerade elevassistenter som har dokumenterad erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som elevassistent är att tillsammans med lärarna stötta elever under lektionerna och tillsammans med övriga resurspedagoger och lärare ha tillsynsansvar både i klassrum, på raster och fritidstid.
Du ska vara lyhörd för elevernas individuella förutsättningar, arbeta för att utveckla elevens förmågor med höga förväntningar och rimliga krav, både som individ och i grupp.
Utöver ordinarie undervisning ingår mycket pedagogisk omsorg. Det innebär att hjälpa eleven inom alla områden som denne behöver, även personlig omsorg som toalettbesök och blöjbyten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en modern och innovativ utbildningsmiljö med högt digitalt fokus där du kommer att spela en central roll i att utbilda och inspirera kommande generationer av elever.
Du som söker till oss
Krav: Du ska ha/vara:
• gymnasial utbildning tex Barn och Fritid, Elevassistent utbildning eller annan
utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever i anpassad grundskola
• mycket god språklig kompetens, behärska svenska språket i både tal och skrift.
• god förmåga att arbeta språkutvecklande med eleverna.
• goda kunskaper i AKK/TAKK.
• kunskap om och van att använda olika kommunikationsverktyg samt behärska
digital teknik.
• stresstålig och beredd på att arbetsuppgifterna utgår från elevens dag.
• god förmåga att skapa bra relationer till både elev, kollegor och vårdnadshavare.
Om du är redo att vara en ledande kraft i Eleonoraskolans digitala utveckling och har en passion för att skapa inspirerande lärandemiljöer, är du kanske precis den vi letar efter. Vi söker flera medarbetare i denna rekryteringsprocess. Sedvanlig referenstagning ingår som en del i rekryteringsprocessen.
Vi lägger särskilt stor vikt vid erfarenhet av arbete med elever inom anpassad grundskola samt personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
