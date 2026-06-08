Elevassistent till anpassad grundskola ämne
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2026-06-08
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
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Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
De anpassade skolorna i Sandviken kännetecknas av en stark samarbetskultur där vi gör varandra bättre. Vi arbetar mot en tydlig vision att bli en av landets mest framgångsrika skolkommuner, med stöd av ett gemensamt skolutvecklingsprogram. Uppdraget är att främja lärande och ge varje elev möjlighet att utveckla kunskaper, värden och förmågor i en miljö som präglas av omsorg, stabilitet och trygghet. Arbetet sker i nära samarbete med hemmet, där skolan är ett stöd i elevens utveckling. Sandviken har dessutom en lång tradition av digital utveckling, och genom Nästa Generations Lärande används digitala verktyg som stöd för skapande, kommunikation och samarbete.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer genomförs löpande.
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som elevassistent ingår du i ett av våra arbetslag och arbetar nära lärare och andra elevassistenter. Uppdraget innebär att utifrån varje elevs behov bidra till en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö. Arbetet kräver flexibilitet, relationsskapande förmåga och ett tydligt, varmt ledarskap. Du arbetar tillsammans med kollegor på ett lösningsorienterat sätt i vardagen för att möta elevers unika behov och ibland utmanande beteenden.
Du bidrar genom att:
• Stödja elever individuellt och i grupp utifrån deras förutsättningar
• Skapa trygghet, struktur och positiva lärsituationer
• Använda digitala läromedel i det dagliga arbetet
• Samarbeta med kollegor för att planera, genomföra och följa upp verksamheten
• Bidra med ett lösningsfokuserat och elevcentrerat arbetssätt
Vi gör varandra bättre genom att:
• Samarbeta tätt i arbetslagen
• Dela kunskap och erfarenheter för att utveckla undervisningen
• Stötta varandra i att skapa en trygg och inkluderande lärmiljöKvalifikationer
Uppdraget kräver en person som kan skapa trygghet och struktur samtidigt som vardagen ibland förändras snabbt. I mötet med eleverna är ett lugnt, respektfullt och nyfiket förhållningssätt viktigt. För att lyckas i rollen behöver du kunna läsa av situationer och anpassa arbetssättet efter elevernas behov. Du bidrar till samarbetet i arbetslaget och är delaktig i att hitta lösningar som gynnar elevernas utveckling. Genom att hålla fokus även i utmanande stunder och vara öppen för nya arbetssätt hjälper du till att forma en trygg och förutsägbar lärmiljö.
För uppdraget krävs:
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Djupt intresse för intellektuell funktionsnedsättning och autism
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med elever som har intellektuell funktionsnedsättning.. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom ämnesområden samt kunskap i AKK, exempelvis tecken som stöd eller bildstöd.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Anpassad skola Kontakt
Biträdande rektor, Anpassad grundskola, ämnen
Patrik Andersson patrik.andersson@edu.sandviken.se 070-2566073 Jobbnummer
9952723