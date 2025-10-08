Elevassistent sökes till Skärgårdsgymnasiet Åkersberga
Vi söker en elevassistent för arbete med elever i behov av extra stöd. Med fokus inom Frisör, barn&fritid, naturbruk och försäljning&service. Tjänsten omfattning är på 60-80%, beroende på den sökandes kvalifikationer och kompetenser.
Du har lätt för att samarbeta med kollegor och du sätter elevens bästa i fokus. Erfarenheter inom frisör, barn&fritid, naturbruk eller försäljning&service är meriterande. Samt tidigare erfarenheter som elevassistent är meriterande, men inget krav.
Du som söker ska i första hand vara med i de praktiska momenten så som tex inne i skolans frisörsalong, konditori, ute på skolan gård, klinik eller på andra praktiska och teoretiska lektioner.
Skärgårdsgymnasiet är en expansiv och framåtsträvande skola i Åkersberga som i huvudsak är inriktad på yrkesförberedande program. Skolan är lätt att nå med två minuters promenad från Roslagsbanan. På skolan finns programmen Bygg- och anläggning (husbyggnad, måleri och anläggningsförare), Hantverk (frisör, stylist), Fordon och transport, El och energi, Restaurang (kök, servering, bageri), Försäljning och service och Naturbruk (djurvårdare), Barn och Fritid och Samhällsprogrammet. På skolan finns det ca 500 elever och 65 personal. Skolan har ett tillåtande klimat och en god stämning råder bland såväl elever som personal. Skolan erbjuder ett omfattande stöd för elever i behov av extra hjälp i sina studier. Vi tror på att alla elever ska ha rätt att nå sina mål, oavsett förutsättningar. För att ytterligare höja kvaliteten för elever och personal har skolan en egen uppskattad kock som lagar mat på plats i skolan.
Startdatum Måndag v. 45 eller så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än utsatt datum.
Rekryteringsfirmor undanbedes vänligt men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Via mail
E-post: victoria.lagh@skargards.se
