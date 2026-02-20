Elevassistent i anpassad grundskola (vikariat)
2026-02-20
Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
På Gärdesskolan och Olaus Petri skola arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet.
Vi har en skolkultur som präglas av höga förväntningar. Vår undervisning är strukturerad och varierad med en kombination av traditionella läromedel och digitala enheter. Vårt höga meritvärde är ett kvitto på att eleverna når skolframgång på Gärdesskolan. Meritvärdet i årskurs 9 är ett av de högsta i staden.
Enheten består av två grundskolor och en anpassad grundskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt anpassad grundskola och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans är vi cirka 700 elever och 120 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla.
Den anpassade grundskolan på Gärdesskolan är inne i en spännande utbyggnadsfas. Under 2025 gjordes anpassningar av lokalerna för att möta morgondagens behov. I samband med ombyggnaden ökar elevkapaciteten från 24 till 40 elever. https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/gardesskolan-f-9/https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/anpassad-grundskola/gardesskolans-grundsarskola-1-9/Dina arbetsuppgifter
Våra klasser i anpassad grundskola är lokalintegrerade och arbetar inkluderande utifrån elevernas behov och förmågor och tar till vara naturliga möten i skolans dagliga arbete. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet och för våra elever över 12 år erbjuder vi korttidstillsyn. Vi har cirka 30 elever inskrivna som läser både ämnen och ämnesområden. Personalen som arbetar i den anpassade grundskolan består av speciallärare, resurspedagoger och elevassistenter.
Vi söker nu en strukturerad, engagerad och kommunikativ elevassistent. Du har ett lösningsfokuserat förhållningsätt och är kreativ i ditt sätt att möta elevernas behov. Du har god förmåga att skapa relationer med elever. Du kan tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att du uppträder som en god förebild för eleverna.
Tjänsten innebär främst att du arbetar tillsammans med eleverna för att guida och stötta dem under del av skoldagen både under lektioner, i andra sammanhang under hela skoldagen samt på gruppernas fritids och eller KTT.
Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Omsorg och tillsyn av elever är andra viktiga delar i uppdraget. Utifrån verksamhetens behov kan arbetet genomföras med enskilda elever eller med en grupp.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande. Det kan röra sig om att hjälpa eleven att finna ro i sina studier eller vara behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också handla om att träna på vardagliga uppgifter, stödja eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid måltider eller på utflykter med mera.Kvalifikationer
Du har relevant utbildning inom barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Du har erfarenhet av att jobba inom anpassad grundskola eller med liknande uppdrag med barn och ungdomar.
Du har kunskap om kognitiva funktioner och dess inverkan på elevers lärande och utveckling.
Du har erfarenhet av att dokumentera, följa upp och utvärdera/reflektera.
Du har en god kommunikation med vårdnadshavare och vana att samarbeta med externa aktörer såsom socialtjänst, jourhem och LSS-boenden.
Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande
Specialpedagogisk kompetens.
Utbildning eller erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), t.ex, tecken som AKK, (TAKK) eller PECS.
TBA.Övrig information
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
I din ansökan motiverar du vad som intresserar dig med att arbeta i anpassad grundskola.
Tjänsten är ett vikariat i befattningen elevassistent särskola t.o.m. juni 2026.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
