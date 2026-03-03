Elevassistent, Derome skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Deromeskolan är en mindre skola med cirka 120 elever som ligger i samhället Derome, 15 km norr om Varberg. På skolan finns ett fritidshem, integrerat i skolans lokaler.
På fritidshemmet är eleverna indelade i grupper efter ålder. På Deromeskolan går eleverna i F-3 och när de börjar årskurs 4 flyttar de över till Vidhögeskolan i Veddige.
På Deromeskolan utformas verksamheten så att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deromeskolan arbetar aktivt för en inkluderande skola och ett systematiskt arbete mot mobbning, trakasserier, kränkande behandling och för en god arbetsmiljö.
På Deromeskolan är friluftsliv centralt, framför allt i de yngre åldrarna. I den fantastiska utemiljön som finns runt omkring skolan bedrivs uteverksamhet året runt.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som i första hand kommer arbeta riktat mot en elev. Du kommer, tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget, finnas till hands under elevens hela skoldag både i skolan och på fritidshemmet.
Arbetet innebär att stödja och leda en elev i behov av särskilt stöd med neuropsykiskiatriska funktionsnedsättningar att nå uppsatta mål och hjälpa till i de vardagliga situationer som annars kan vara svåra att hantera. Du ska använda dig av en tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker en elevassistent med erfarenhet och kunskap av att arbeta med TAKK och bildstöd. Du ska kunna ta eget ansvar för genomförande av undervisning utifrån planering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
