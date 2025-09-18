Elevassistent
2025-09-18
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade i en enhet under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och ansvarsfull elevassistent till gymnasieskolans nationella program med inriktning mot lantbruk. Rollen innebär att du ger individuellt stöd till enskilda elever, men också fungerar som en resurs för hela elevgruppen. Du kommer att följa och stötta elever under både teoretiska lektioner och praktiska moment, alltid anpassat efter deras behov. Din insats kan även komma att behövas under studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt vid skolans marknadsföringsaktiviteter. För rollen krävs därför flexibilitet och en vilja att se möjligheterna i en varierad och utvecklande arbetsmiljö. En särskild tyngdpunkt i arbetet ligger på att stötta eleverna i matematik och gärna engelska, där du guidar dem till ökad förståelse, bättre studieresultat och stärkt självkänsla.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder en meningsfull roll där du får vara en viktig del i våra elevers utbildning och framtid. Hos oss blir du en del av en arbetsmiljö som präglas av engagemang, samarbete och en strävan efter ständig utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av socialt och/eller pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du:
har utbildning som elevassistent eller stödpedagog
har arbetat med ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
har goda kunskaper i matematik på gymnasienivå
har yrkeserfarenhet eller utbildning inom lantbruk
B-körkort är ett krav
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar. Du är utåtriktad, social och bygger lätt förtroendefulla relationer. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa ditt bemötande efter elevernas olika behov.
Du är lugn, stabil och trygg i pressade situationer. Din goda självinsikt och professionella hållning gör att du kan skilja på det personliga och det professionella i mötet med eleverna. Samtidigt har du lätt för att samarbeta, lyssna in och bidra till kollegiets gemensamma utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en stark drivkraft att stötta ungdomar i deras utveckling - både i studierna och som individer - och du kan motivera och vägleda dem till att nå sin fulla potential.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Vreta utbildningscentrum
Enhetschef Åsa Rytthammar Asa.Rytthammar@regionostergotland.se 013-227924
