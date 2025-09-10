Elevassistent
2025-09-10
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Havdhem skola
Sudrets skolområde täcker södra Gotland och består av fyra f-6 skolor och en f-9 skola.
Tjänsten gäller Havdhem skola där vi till läsåret 2025-2026 kommer att ha cirka 95 elever och övriga skolor är Garda, Stånga, Öja och Högbyskolan. På Havdhem skola har vi cirka 17 anställda och ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som elevassistent jobbar du nära elever och lärare. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av lärare samt att du är med eleven i alla aktiviteter såsom till exempel raster.
Viktigast för arbetet med eleverna är din förmåga att skapa trygga relationer till elever och deras vårdnadshavare. Du utmanar eleverna i deras lärande och använder din egen kreativitet och breda pedagogiska kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ att uppnå grundskolans kunskapskrav. Du behöver också vara med efter skoldagens slut när eleven övergår till fritidshemmet.
Vem är du?
Vi ser gärna sökande med utbildning inom pedagogik. B-körkort krävs.
Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Du ska ha förmågan att kunna samarbeta med kollegorna på skolan och i fritidshemmet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
