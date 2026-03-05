Elev/klassresurs - Ebba Braheskolan
2026-03-05
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa skola?
Hösten 2017 öppnade Ebba Braheskolan på Kvarnholmen. Vår vision är att driva utbildning i världsklass med kärlek till lärande och att ge våra elever Sveriges bästa kunskapsutveckling. Vi har elever från förskoleklass upp till år 9.
Vi söker elev/klassresurs till vårt fantastiska team. Tjänsten innebär arbete i klass på lågstadiet samt på fritids.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
Vi söker dig som har avslutat gymnasiet med goda resultat. Det är viktigt att du är skicklig i svenska språket både i tal och i skrift samt har goda matematiska kunskaper.
Det är meriterande om du har arbetat med barn tidigare och har erfarenhet av att hålla i och leda gruppaktiviteter med barn, t. ex. inom lägerskola, kollo, idrottsföreningar, scouterna, fritidsverksamhet eller inom föreningslivet.
Du som söker är en nyfiken och öppen person som fungerar bra i samspel med elever och kollegor. Du är positiv, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Egenskaper vi värderar högt är samarbetsförmåga, kommunikation och problemlösning. Det är självklart för dig att vara en tydlig ledare med ett stort hjärta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är viktigt att du kan följa instruktioner, är punktlig och svarar på mail. Som elev/klassresurs är god närvaro viktigt därför är det meriterande om du har en referens som stärker din närvaro i skola eller på tidigare arbetsplats.
Ebba Braheskolan som arbetsgivare
Vi erbjuder en stimulerande och flexibel arbetsmiljö med stort utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Skolan och Kvarnholmen
Skolan ligger på Kvarnholmen med närhet till skog och hav. Trots att Kvarnholmen främst förknippas med industri består den till stor del av skärgårdsnatur och på öns östra spets, precis bredvid skolan, utvecklas nu det befintliga grönområdet till en oas med aktiviteter och rekreation. Det finns goda kommunikationer till Kvarnholmen och du tar dig med buss från Slussen på ca 15 minuter. Det går även bra att ta båten från Nybroplan eller från Lidingö som tar dig till Kvarnholmen på 20 minuter.
Läs gärna mer om oss på ebbabraheskolan.se
Tillträde: mars/april 2026
Tillträde: mars/april 2026
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag för arbete inom skola eller förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
CV, personligt brev och gymnasiebetyg skickas till sibel.demirol@edu.ebbabraheskolan.se
E-post: sibel.demirol@edu.ebbabraheskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevresurs - Ebba Braheskolan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba Braheskolan AB
(org.nr 559046-8624)
Kvarnholmsvägen 93 (visa karta
)
131 31 NACKA Kontakt
Rektor
Sibel Demirol sibel.demirol@edu.ebbabraheskolan.se Jobbnummer
9779014