Elektronikutvecklare - Stockholm

PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Senior Elektronikutvecklare till kund inom produktutveckling - Södra Stockholm
Om kunden Vår kund är ett innovativt bolag inom produktutveckling med kontor i södra Stockholm. De utvecklar och förfinar avancerade produkter inom elektronik och behöver nu förstärkning till sitt team.
Om uppdraget
Du kommer att bli en del av kundens elektronikgrupp och arbeta med så kallade assignments - mindre, riktade insatser på befintliga produkter. Eftersom bolaget är relativt litet trivs du som tar initiativ, söker upp rätt personer och hittar nödvändig information på egen hand, samtidigt som du får stöd från resten av organisationen.
Arbetet sker 100 % på plats på kundens kontor i södra Stockholm.
Kravprofil
Gedigen erfarenhet av elektronikutveckling, gärna minst 7 års erfarenhet
Vana att arbeta med 24V-system
Erfarenhet av Altium
Erfarenhet av felsökning av elektronik
Möjlighet att arbeta på plats, heltid
Fördelaktigt (men ej krav) om du talar flytande svenska
Meriterande egenskaper
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Du är självständig, tar initiativ och driver uppgifter framåt
Du trivs både med samarbete i team och att arbeta självständigt
Vi erbjuder
Ett uppdrag hos ett engagerat och kompetent företag där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av produkter som verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett kunnigt team i en miljö med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
