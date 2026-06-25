Elektronikmontör sökes under sommaren
Prowork Göteborg AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Vi söker nu flera elektronikmontörer för ett spännande konsultuppdrag inom elektronikproduktion.
Om uppdraget
Som elektronikmontör kommer du att arbeta med tillverkning och montering av kretskort samt bygga, kalibrera och testa elektroniska enheter. Produkterna omfattar bland annat gasdetektorer och annan avancerad elektronik.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Montering av elektronik och kretskort
Lödning enligt gällande kvalitetskrav
Bygga och montera stackar/enheter
Kalibrering av produkter
Testning och kvalitetssäkring
Arbete enligt fastställda processer och instruktionerKvalifikationer
Dokumenterad lödkunskap
Erfarenhet av elektronikmontering och kretskortsarbete
Noggrann och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmåga
Omfattning
6 konsulttjänster
Omgående start (ASAP)
Uppdraget är initialt planerat med semesteruppehåll under vecka 29–30
Kollektivavtal enligt IF MetallSå ansöker du
Skicka ditt CV så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Manager
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9979724