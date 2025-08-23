Elektronikmontör sökes - arbeta med lödning och montering!
2025-08-23
Vill du arbeta med elektronikmontering och lödning i en modern produktionsmiljö? Nu söker vi en elektronikmontör till Inission Innovate AB i Veddesta, Järfälla.
OM TJÄNSTEN
Som elektronikmontör hos Inission Innovate AB blir du en del av ett sammansvetsat team på 3-5 personer. Du arbetar med elektronikmontering, lödning och kvalitetskontroller inom segmentet low volume, high mix. Här får du möjlighet att bidra i produktionen för kunder som ABB, Scania och SAAB. Rollen startar som ett uppdrag på 1-3 månader, med god chans till förlängning.
Du erbjuds
• Arbete i en modern produktionsmiljö med stort fokus på kvalitet
• Möjlighet att arbeta med avancerad elektronik för välkända kunder som ABB, Scania och SAAB
• En dedikerad konsultchef som följer upp ditt arbete under ditt uppdrag men även efter uppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Montering av kretskort, inklusive hålmontering
• Lödning och kvalitetskontroller av elektronikkomponenter
• Kontrollera att monteringen följer ritningar och instruktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av elektronikmontering och lödning
• Svenska i tal och skrift
• Förståelse för ritningsunderlag är meriterande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann lagspelare med känsla för kvalitet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Inission Innovate AB är en del av Inission-koncernen och erbjuder helhetslösningar inom avancerad elektronik, från idé till färdig produkt. Företaget utvecklar, tillverkar och monterar elektronik åt välkända kunder som ABB, Scania och SAAB. Med fokus på kvalitet och långsiktiga samarbeten bidrar Inission till att skapa framtidens elektroniklösningar.
